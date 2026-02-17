Thailand Good Travel ชู 41 แหล่งท่องเที่ยวและผู้ประกอบการต้นแบบ สู่มาตรฐานสากล

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดงาน พิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน Thailand Good Travel ภายใต้โครงการ THAILAND GREEN PLAN 2030 ด้วยแนวคิด Champions of Change “เปิดตัวต้นแบบการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน” เพื่อประกาศความสำเร็จและยกย่องแหล่งท่องเที่ยวและผู้ประกอบการที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกตามมาตรฐานด้านความยั่งยืน พร้อมประชาสัมพันธ์ศักยภาพของผู้ประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวไทยสู่กลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
โครงการ THAILAND GREEN PLAN 2030 ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพื่อวางรากฐานและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศ ตั้งแต่การรวมพลังภาคีเครือข่ายผ่านพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ การกำหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของไทย พร้อมการเปิดตัวตราสัญลักษณ์ Thailand Good Travel ตลอดจนการจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Roadshow ครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาค เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ยกระดับศักยภาพ และเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการและชุมชนท่องเที่ยวไทยให้สามารถพัฒนาและปรับตัวสู่มาตรฐานสากลด้านความยั่งยืนอย่างเป็นระบบ
จากกระบวนการพัฒนาและการขับเคลื่อนดังกล่าว ได้นำมาสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม โดยมีแหล่งท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ ผ่านการประเมินมาตรฐานยั่งยืนจำนวน 41 แห่ง - จากมาตรฐานที่พักขนาดเล็ก (Small Good Stay) จำนวน 12 แห่ง มาตรฐานชุมชนท่องเที่ยว (Thailand Good Travel-CBT) จำนวน 15 แห่ง มาตรฐานบริษัททัวร์ จำนวน 5 แห่ง และแหล่งท่องเที่ยวที่ผ่านการประเมินความยั่งยืนจากตัวชี้วัด 15 ด้าน จาก 84 ด้าน จำนวน 7 แห่ง และในครั้งนี้ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน และ เมืองเก่าตะกั่วป่า จังหวัดพังงา แหล่งท่องเที่ยวทั้งสองแห่งนี้ มีลุ้นในการได้รับมาตรฐาน Thailand Good Travel ซึ่งเทียบได้กับมาตรฐานของ Green Destinations จากจำนวนตัวชี้วัด 84 ด้าน ที่ถือเป็น Double Award Program 2 แห่งแรกของประเทศไทยภายใต้การทำงานร่วมกันกับสถาบันรับรองนานาชาติ โดยจะมีการประกาศรางวัลในงาน ITB ประเทศเยอรมนี ในเดือนมีนาคมนี้
หลังจากผ่านการประเมินมาตรฐานยั่งยืนแล้ว ทางคณะกรรมการทำการคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวและผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการส่งประกวดเวทีระดับสากล เพื่อไปแข่งขันการมีเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจ จำนวน 30 แห่ง ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนเซฟติสท์ฟาร์ม, ชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็ง, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ, วิสาหกิจชุมชนบ่อแก้ว ลัวฉือนี การท่องเที่ยวตำบลบ่อแก้ว, โป่งแยงฟาร์ม บ้านม่วงคำ, ชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์, กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลเกาะหมาก, ชุมชนท่องเที่ยวบ้านไหนหนัง, โรงแรม เดอะ โมทีฟส์ อีโค่ โฮเทล, โรงแรม ศิริ เฮอริเทจ แบงค็อค, อทิตา เดอะ ฮิดเด้น คอร์ท เชียงแสน บูทีค โฮเทล, กะช่องฮิลส์รีสอร์ท, บริษัท เดอะ ทรี พร็อพเพอร์ตี้ คอลเลคชั่น จำกัด, บ้านทะเลดาว, โรงแรม ตั๊กหลักเกี้ย, โรงแรม ไฮด์ปาร์คเชียงใหม่, ผาปก อีโค่ รีสอร์ท, Octo Cycling Tours, Tour Indepth by Paree Travel, Friday Trip, เมืองเก่าเพชรบุรี เทศบาลเมืองเพชรบุรี, เกาะเต่า, เมืองเก่าตะกั่วป่า, แหล่งท่องเที่ยวบางโรง-ป่าคลอก, แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง, อุทยานแห่งชาติแม่วาง, เมืองแม่ฮ่องสอน, อุทยานแห่งชาติขุนขาน และอุทยานแห่งชาติดอยภูคา โดยทุกแห่งถือเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าไปแข่งขันในเวทีนานาชาติ เพื่อก้าวสู่โอกาสการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Green Destinations Top 100 Stories และ Good Travel Stories Competition ต่อไป
ความสำเร็จในครั้งนี้ยังเกิดจากบทบาทของเครือข่าย Thailand Green Coach ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนและผลักดันผู้ประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวตลอดกระบวนการพัฒนา โดยทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดองค์ความรู้ และร่วมวางแนวทางยกระดับมาตรฐานอย่างใกล้ชิด เครือข่ายดังกล่าวจึงเป็นแรงสนับสนุนเบื้องหลังที่ช่วยให้การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของไทยดำเนินไปอย่างเป็นระบบและเกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม
นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า “การมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐาน Thailand Good Travel ในวันนี้ เป็นอีกก้าวสำคัญของประเทศไทยในการยกระดับการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม แหล่งท่องเที่ยวและผู้ประกอบการทั้งหมดนี้ ไม่ได้เพียงผ่านเกณฑ์การคัดเลือก แต่สะท้อนถึงศักยภาพ ความมุ่งมั่น และการพัฒนาอย่างสมดุลในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหัวใจของการท่องเที่ยวในอนาคต โครงการ THAILAND GREEN PLAN 2030 แสดงให้เห็นว่าไทยมีต้นแบบที่เข้มแข็งและพร้อมนำเสนอศักยภาพสู่เวทีโลก ด้วยมาตรฐานความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล”
ความสำเร็จของโครงการ THAILAND GREEN PLAN 2030 คือหมุดหมายสำคัญของไทยในการยกระดับการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานความยั่งยืนระดับโลก การมอบตราสัญลักษณ์ครั้งนี้ตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่โดดเด่นด้วยมาตรฐาน คุณค่า และความหมายบนเวทีนานาชาติ
ติดตามข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.thailandgreenplan2030.com และ Facebook Page: Thailand Green Tourism Plan 2030