สี จิ้นผิง อวยพรปีใหม่แก่ประชาชนทุกกลุ่มชาติพันธุ์ทั่วประเทศ พี่น้องร่วมชาติในฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน และชาวจีนโพ้นทะเล

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ในวาระปีใหม่ปีม้าตามปฏิทินจีนที่กำลังจะมาถึง นายสี จิ้นผิง ผู้นำสูงสุดของประเทศจีน ได้ส่งคำอวยพรปีใหม่แก่ประชาชนทุกกลุ่มชาติพันธุ์ทั่วประเทศ พี่น้องร่วมชาติในฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน และชาวจีนโพ้นทะเล ให้กำลังใจในการร่วมสร้างอนาคตที่ดีงามยิ่งขึ้น
ปฏิทินจันทรคติของจีนแบบดั้งเดิมใช้วิธีนับปีตาม 12 นักษัตร ซึ่งสัตว์แต่ละปีจะแตกต่างกัน ปี 2025 เป็นปีงูตามปฏิทินจีน ส่วนปี 2026 เป็นปีม้า วันที่ 17 กุมภาพันธ์ เป็นวันขึ้นปีใหม่ของปีม้าตามปฏิทินจีน ในวัฒนธรรมจีน “ม้า” เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแรง กล้าหาญและไม่ย่อท้อ สะท้อนถึงแนวโน้มของความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรือง
ปี 2026 มีความหมายพิเศษต่อจีน เป็นปีครบรอบ 105 ปีการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของจีน และเป็นปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปีฉบับที่ 15 ของประเทศจีน ในคำอวยพรของนายสี จิ้นผิงหวังว่า ประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ จะรวมตัวกันรายล้อมพรรครัฐบาลอย่างใกล้ชิด มีความมั่นใจในการเอาชนะ รักษาจิตวิญญาณการต่อสู้ที่มุ่งมั่น ควบม้าทะยานสู่อนาคตอย่างกล้าหาญบนกระบวนการพัฒนาความทันสมัยแบบจีน ร่วมกันบุกเบิกอนาคตที่ดีงามยิ่งขึ้น
ข่าวจาก ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (CMG)