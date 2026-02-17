ผวา! พบ “หลอดเก็บเลือด” วางขายเป็นของเล่นเด็ก หมอแล็บฯ เตือนอันตราย สารเคมีตกค้าง-เสี่ยงเชื้อโรค

หมอแล็บฯ เตือน พบหลอดเก็บเลือด (Heparin) โผล่ขายเป็นของเล่นเด็ก ชี้อันตรายรอบด้าน ทั้งสารเคมี Lithium Heparin ที่เคลือบอยู่ภายใน และความเสี่ยงที่เด็กจะชินมือจนไปหยิบหลอดเก็บเลือดที่ใช้งานแล้วมาเล่น ย้ำชัด "อุปกรณ์การแพทย์ควรอยู่ในโรงพยาบาล"
จากกรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพ หลังหลานซื้อของเล่นลักษณะคล้ายหลอดเก็บตัวอย่างทางการแพทย์ และพบว่าหลอดดังกล่างคือหลอดเก็บเลือด ผู้โพสต์หวั่นเกิดอันตรายหากหลอดเก็บเลือดนี้เคยนำมาใช้แล้ว และนำมาขายต่อเป็นของเล่น
ล่าสุดวันนี้ (17 ก.พ.) เพจ “หมอแล็บแพนด้า” หรือ ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน นักเทคนิคการแพทย์ชื่อดัง ได้โพสต์อธิบายเพิ่มเติม ระบุว่า “ตายแล้ววววววว! ใครเอาหลอดเก็บเลือดมาทำของเล่นเด็ก
หลอดที่เห็นคือหลอด Heparin (ฝาสีเขียว) ปกติในโรงพยาบาลเราใช้หลอดนี้สำหรับเก็บตัวอย่างเลือดครับ ข้างในหลอดมันจะมีการเคลือบสารที่เรียกว่า Lithium Heparin เอาไว้ สารตัวนี้ทำหน้าที่เป็น "สารกันเลือดแข็งตัว" เวลาที่นักเทคนิคการแพทย์เอาไปปั่นตรวจ จะทำให้เลือดแยกชั้น ทำให้เราได้ "พลาสมา" เอาไปใช้ตรวจนั่นเอง
ส่วนใหญ่ใช้ตรวจทางเคมีคลินิกครับ เช่น ดูค่าการทำงานของตับ, ไต, เกลือแร่ในเลือด (Electrolytes) หรือตรวจระดับน้ำตาล
ถ้าเอามาเป็นของเล่นเด็ก (ทำไปทำไม) อาจจะมีผลเสีย คือ
- มีสารเคมีตกค้าง ถึงจะดูเหมือนหลอดเปล่าๆ แต่ข้างในมีสาร Lithium Heparin ถ้าเด็กเอาเข้าปาก อม หรือดูด สารเคมีเหล่านี้ก็เข้าสู่ร่างกายสิครับ ถึงปริมาณต่อหลอดจะน้อย แต่ร่างกายเด็กไวต่อสารเคมีมากกว่าผู้ใหญ่เยอะ
- เราไม่รู้เลยว่าหลอดพวกนี้หลุดออกมาจากไหน สะอาดจริงมั้ย หรือเป็นของคัดทิ้งที่มีการปนเปื้อนหรือเปล่า
- หลอดพวกนี้ทำจากพลาสติกหรือแก้วที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในห้องแล็บ ไม่ได้ออกแบบมาให้ทนทานต่อการกัด การขว้างปาของเด็ก ถ้าแตกขึ้นมา บาดมือ บาดปาก ติดคอได้
- ที่สำคัญคือ สร้างความเข้าใจผิดได้ เพราะถ้าเด็กเคยชินว่า "หลอดเก็บเลือดคือของเล่น" วันหน้าไปเจอหลอดที่ใช้แล้ว (ที่มีเชื้อโรค HIV, ตับอักเสบ หรือสารพัดโรค) วางทิ้งไว้ แล้วเขาหยิบมาเล่นเพราะนึกว่าเป็นของเล่นเหมือนที่บ้าน
อุปกรณ์การแพทย์ ควรอยู่ในโรงพยาบาลเท่านั้นนะคร้าบ”