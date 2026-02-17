กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทรงเปิดงานฉลองครบรอบ 120 ปี โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานฉลองครบรอบ 120 ปี โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ
เมื่อวันที่ 17 ก.พ. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นประธานเปิดงานฉลองครบรอบ 120 ปี โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ภายใต้แนวคิด “ศรัทธาที่ยั่งยืน และการให้ที่ไม่สิ้นสุด” ณ โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง มีนายจาง เจี้ยนเว่ย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย, นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ประธานจัดงานฯ, นายสมัย กวักเพฑูรย์ ประธานคณะกรรมการโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ, พันตำรวจเอก โกวิทย์ จิรชนานนท์ รองประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานและประชาชน เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ในการนี้ นางสาวสุวัชรา ตั้งสิทธิ์ภักดี, นางสาวพรพิมล ปฐมศักดิ์, พลเรือตรีหญิง ผุสดี หิรัญอัศว์ และนางสาวจันทนา กวักเพฑูรย์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพวงมาลัย
จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ประดิษฐานพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิม ทรงถวายผลไม้จำนวน 12 ชนิด ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิม ทรงคม แล้วจึงประทับพระราชอาสน์ ณ พลับพลาพิธี
ลำดับต่อมา นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ประธานจัดงานฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตร และนายสมัย กวักเพฑูรย์ ประธานคณะกรรมการฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองคำที่ระลึกพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิม จำนวน 120 เหรียญ พร้อมกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โอกาสนี้ ทอดพระเนตรวีดิทัศน์ประวัติโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ และขั้นตอนการสร้างเหรียญทองคำที่ระลึกฯ
ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พันตำรวจเอก โกวิทย์ จิรชนานนท์ กราบบังคมทูลเบิก นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายสมัย กวักเพฑูรย์ เป็นผู้แทนรับพระราชทานเงินสมทบทุนจากผู้สนับสนุนการสร้างเหรียญทองคำที่ระลึกฯ พร้อมทั้งพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณจำนวน 36 ราย
จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายงานฉลอง 120 ปี โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ “ศรัทธาที่ยั่งยืน และการให้ที่ไม่สิ้นสุด” แล้วทรงทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลงานและการดำเนินงานของมูลนิธิ ก่อนเสด็จเข้าห้องรับรองเพื่อทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก และฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ