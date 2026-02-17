อวสานพื้นที่ปลอดภัย? ถอดบทเรียนดรามา "ปฐม-นายอาร์ม" เมื่อการตั้งคำถามจบลงที่การคุกคาม

กำลังเดือดจัดในโลกโซเชียล! เมื่อปมร้อน 'บาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง' กลายเป็นชนวนเหตุให้สองกูรูไอทีต้องเห็นต่าง หลังจาก 'ปฐม อินทโรดม' ออกมาตั้งข้อสังเกตเชิงเทคนิค แต่ถูก 'นายอาร์ม' ครีเอเตอร์สายเทคฯ ชื่อดังโพสต์สวนกลับแบบหมัดต่อหมัด ล่าสุดเรื่องราวบานปลายกลายเป็นมหกรรม 'ทัวร์ลง' กระหน่ำด่าหยาบคายลามยันครอบครัว จนคุณปฐมต้องประกาศขอถอยและยุติการพูดถึงเรื่อง กกต.ถาวร พร้อมทิ้งประโยคคำถามสะเทือนสังคม... 'เรามาถึงยุคที่การตั้งข้อสังเกตอย่างสุภาพ กลายเป็นความผิดตั้งแต่เมื่อไหร่?'
จากกรณีก่อนหน้านี้ นายปฐม อินทโรดม ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีได้ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นการโจมตีเรื่องการมี Qr Code บนบัตรเลือกตั้งของเครือข่ายผู้สนับสนุนพรรคประชาชน ชี้แจงถึงข้อกังวลของสังคมที่กลัวว่าระบบจะสามารถ "ติดตาม" ได้ว่าใครลงคะแนนให้ใคร โดยระบุว่ารหัสเหล่านี้เป็นเพียง "เครื่องมือจัดการเอกสาร" ไม่ใช่เครื่องมือติดตามตัวบุคคล
อย่างไรก็ตาม ต่อมา "นายอาร์ม" ครีเอเตอร์ด้านเทคโนโลยี ได้แชร์เรื่องราวดังกล่าวพร้อมระบุข้อความว่า "ประเด็นไม่ใช่ซับซ้อนหรือไม่ ประเด็นคือทำได้หรือไม่ได้ เดี๋ยวเอายศกูโปะให้นักข่าวไปอ้างบ้าง"
ล่าสุดวันนี้ (17 ก.พ.) นายปฐม อินทโรดม ได้ออกมาโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวอีกครั้ง โดยเจ้าตัวรู้สึกดีใจปนกังวลที่ "นายอาร์ม" เอ่ยถึงตนในประเด็นการตั้งข้อสังเกตเรื่องบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง เจ้าตัวย้ำว่าตนไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และไม่เคยให้สัมภาษณ์สื่อใดๆ สิ่งที่ทำมีเพียงโพสต์เดียวในเพจที่ตั้งข้อสังเกตอย่างสุภาพ และเตือนว่า "อย่าเพิ่งด่วนสรุป" แต่กลับถูกโจมตีอย่างหนักผ่านสายโทรศัพท์และข้อความ ทั้งการด่าทอหยาบคาย ลามปามถึงครอบครัว และไล่ให้เลิกเขียนหนังสือ จนเกิดความสงสัยว่าการตั้งข้อสังเกตอย่างสุภาพกลายเป็นความผิดตั้งแต่เมื่อไหร่ นายปฐม ตัดสินใจถอยออกมาและนี่จะเป็นโพสต์สุดท้ายในเรื่อง กกต. และบาร์โค้ด โดยจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้มีอำนาจรับผิดชอบโดยตรง
สุดท้าย เจ้าตัวได้เตือนสติสังคมที่เข้มแข็งต้องเปิดพื้นที่ให้กับการตั้งคำถามเพื่อพัฒนาระบบ ไม่ใช่เพื่อมุ่งร้าย สังคมจะอ่อนแอลง หากเรากลัวคำถามมากกว่ากลัวความผิดพลาด และด่วนตัดสินคนมากกว่าการตรวจสอบข้อมูล และสิ่งที่สังคมควรปกป้องมากที่สุด ไม่ใช่ความเห็นส่วนตัว แต่คือ "พื้นที่ปลอดภัย" ที่ยังพูดคุยกันได้แม้จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน