"คำ ผกา" เบรกหัวทิ่ม! เตือนสติกระแสแห่อวย "ลำพูนเจริญ" ชี้ชัดขบวนการ IO แฝงร่าง PR

กำลังเป็นที่ถกเถียงสนั่นโซเชียล! หลังเกิดกระแสชื่นชมความเจริญของ 'ลำพูน' ยุคใหม่ภายใต้การทำงานของ ส.ส.พรรคประชาชนที่หลายเพจพร้อมใจกันโพสต์อวยรัวๆ ล่าสุด 'แขก-ลักขณา ปันวิชัย' ออกมาเบรกหัวทิ่ม! โพสต์เตือนสติชาวเน็ตให้ระวังตกเป็นเหยื่อ ชี้ความบังเอิญไม่มีอยู่จริง แต่นี่คือขบวนการ 'IO ในคราบ PR Marketing' ที่ใช้สื่อนิรนามปั่นกระแสเทียม หวังหลอกให้คนอ่านคล้อยตามจนกลายเป็น 'หัวคะแนนออร์แกนิก'
จากกรณีกระแสอวยการเมืองหลังจังหวัดลำพูนได้ตัวแทน ส.ส.จากพรรคประชาชนเข้ามาทำงาน ได้นำพา "ลมหายใจใหม่" มาสู่เมืองเก่าแก่แห่งนี้ ทำให้เริ่มเห็นมิติของความ "เจริญ" ที่ไม่ได้หมายถึงแค่ตึกรามบ้านช่อง แต่เป็นความเจริญทางความคิดและคุณภาพชีวิตที่จับต้องได้
นอกจากนี้ ยังมีหลายเพจในเฟซบุ๊กออกมาโพสต์ข้อความอวยจังหวัดแห่งนี้อย่างมาก
ล่าสุดวันนี้ (17 ก.พ.) ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Lakkana Punwichai" ของ ลักขณา ปันวิชัย นักเขียนคอลัมน์ และอดีตพิธีกรในสถานีวอยซ์ทีวี ได้ออกมาโพสต์ข้อความย้ำว่าไม่ได้มองว่าลำพูนไม่ดีหรือแอนตี้จังหวัด แต่ต้องการออกมาเตือนสติให้คนใช้โซเชียล "รู้เท่าทัน" โฆษณาชวนเชื่อและกลยุทธ์ PR ที่แฝงมาในรูปแบบคอนเทนต์ทั่วไป ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"ช่วงนี้เจอคอนเทนต์ ‘ลำพูนเมืองที่เจริญเหลือเกิน’ แบบที่แคปมาให้ดูเยอะมากกกกกกกกก วันละหลายโพสต์จากเพจแปลกๆ บ้าง เพจสื่อท้องถิ่นบ้าง เนื้อหาคล้ายๆ กัน
สิ่งนี้คือการซื้อสื่อโฆษณานั่นเอง หรือ เป็นการทำสื่อแบบ io นั่นแหละ แต่เป็น io ในนามของ PR marketing สร้างความต้องการเทียมๆ มาให้ผู้บริโภค จากคอนเทนต์ io พอคนอ่านแล้วคล้อยตาม คนจริงๆ เหล่านั้นก็กลายเป็น ‘หัวคะแนน organic’
การทำการตลาดแบบนี้ทำผ่านบริษัทเอเยนซี บริษัททำสื่อได้ เพราะแพลตฟอร์มออนไลน์เปิดกว้าง เราไม่มีทางรู้ว่าเจ้าของเพจ ‘พิกัดของถูก‘ คือใคร ชื่อ นามสกุลอะไร ไม่ต้องรับผิดชอบ
อะไรคือ ข้อเท็จจริง
อะไรคือ โฆษณา
อะไรคือ เฟกนิวส์
แยกออกยากขึ้นเรื่อยๆ
แขกไม่ได้บอกว่าลำพูนไม่ดีไม่สวยนะคะ
ลำพูนสวยงาม
แต่เรามีความจำเป็นตัองรู้เท่าทันโฆษณาชวนเชื่อและการทำ PR ตามภาพค่ะ "