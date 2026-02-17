เปิดโปงห้องลับชั้น 4! เพจดังแฉยับ "ทัวร์ลง" ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นใบสั่งขบวนการ IO

"เปิดกะลา 'ทัวร์ลง' ไม่ใช่ความบังเอิญ แต่เป็นใบสั่งจาก 'ห้องลับ'! เพจดังยกคำแฉอดีต สส. ตีแผ่โรงงาน IO ยุคใหม่ ทำงานเป็นระบบ 5 ขั้นตอน สั่งลุยรุมกินโต๊ะคนเห็นต่าง
เมื่อวันที่ 15 ก.พ. เพจ Pornnapa Iamsamarng ออกมาโพสต์ข้อความตีแผ่เบื้องหลังปรากฏการณ์ "ทัวร์ลง" ในโลกออนไลน์ โดยอ้างอิงจากการเปิดเผยของอดีต สส. "แก้วตา" ซึ่งชี้ให้เห็นว่ากระแสโจมตีผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองมักไม่ใช่ความบังเอิญ แต่เป็นการทำงานอย่างเป็นระบบของกองทัพไซเบอร์ ทั้งนี้ ทางเพจได้ระบุข้อความว่า
" เปิดกะลา "สงคราม IO" ฉบับชาวบ้าน: เบื้องหลังทัวร์ลง แฉโดยคนใน และวิธีรับมือ
ถ้าคุณเคยสงสัยว่าทำไมเวลาโพสต์อะไรขัดใจกองเชียร์พรรคการเมือง (โดยเฉพาะพรรคส้ม) แล้วอยู่ดีๆ ก็มี "ทัวร์ลง" ภายใน 5 นาทีเหมือนนัดกันมา... บางครั้งเราอาจจะเรียกว่าด้อมส้ม แต่แท้ที่จริงแล้ว อาจจะเป็นดง IO ที่วางกันมาอย่างเป็นระบบ
วันนี้เรามีคำตอบจากกรณีดราม่าล่าสุดที่ "แก้วตา" (อดีต สส.พรรคส้ม) ออกมาแฉไส้ในของพรรคตัวเอง จนทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นว่า "ความบังเอิญไม่มีอยู่จริง"
🏭 1. เบื้องหลังฉาก: ไม่ใช่ "มวลชน" แต่คือ "โรงงานผลิตกระสุน"
จากคำแฉเรื่อง "Specter C" และ "ห้องลับบนชั้น 4" ทำให้เราเปรียบเทียบโครงสร้างการทำงานของ IO ยุคใหม่ได้เหมือน "ร้านอาหารตามสั่งแฟรนไชส์"
🍳 ห้องครัวกลาง (War Room / Specter C)
นี่คือจุดที่แก้วตาพูดถึง (ชั้น 4) มีหน้าที่เหมือน "เชฟใหญ่" คอยปรุงรสชาติ
* หน้าที่: คิดคอนเทนต์, ตัดต่อคลิป, ทำรูปกราฟิกสวยๆ, คิดคำคม หรือคิด "คำด่าเจ็บๆ" (Key Message) เตรียมไว้
* เป้าหมาย: ทำยังไงก็ได้ให้ฝ่ายตรงข้ามดูแย่ หรือฝ่ายตัวเองดูหล่อ โดยที่ข้อมูลต้องดู "น่าเชื่อถือ" และ "พร้อมแชร์"
🛵 ไรเดอร์ส่งอาหาร (เครือข่ายหัวคะแนนธรรมชาติ/IO)
นี่คือกลุ่มคนที่อยู่ใน Line OpenChat, Discord หรือกลุ่มลับ
หน้าที่: รอรับ "ออเดอร์" จากครัวกลาง พอมีคำสั่งเด้งปุ๊บ ก็บิดรถ (คลิกลิงก์) ไปส่งอาหาร (คอมเมนต์) ทันที
🛠️ 2. ขั้นตอนปฏิบัติการ: จาก "คำสั่ง" สู่ "ทัวร์ลง" (Step-by-Step)
เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน ลองนึกภาพว่าคุณเพิ่งโพสต์วิจารณ์พรรคส้มไปหยกๆ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังบ้านเขา
📡 ขั้นที่ 1: เรดาร์จับเป้า (Monitoring)
ระบบ AI หรือทีมงานที่เฝ้าหน้าจอ เห็นโพสต์ของคุณแล้ว! ไฟแดงแจ้งเตือนทันทีว่า "มีคนเห็นต่าง!"
เหมือนยามเฝ้าหมู่บ้านเห็นคนแปลกหน้า เดินวอล์คกี้ทอล์คกี้แจ้งศูนย์บัญชาการทันที
🌶️ ขั้นที่ 2: ปรุงกระสุน (Weaponizing)
ทีมงานในห้องครัวกลาง (War Room) จะรีบประเมินว่า "เอายังไงกับโพสต์นี้ดี?"
* ถ้าต้องด่า: จะส่งชุดคำพูดสำเร็จรูป เช่น "สลิ่มแดงดิ้น", "ไดโนเสาร์", หรือแปะรูปกราฟิกแก้ต่างที่เตรียมไว้แล้ว
* ถ้าต้องกลบ: จะระดมคนไปกด "โกรธ" หรือคอมเมนต์เรื่องอื่นให้ประเด็นเบลอ
📣 ขั้นที่ 3: เป่านกหวีด (Deployment)
แอดมินกลุ่มลับ จะก๊อปลิงก์โพสต์ของคุณ ไปแปะในกลุ่ม Line/Discord ที่มีสมาชิกหลักพันคน พร้อมแคปชั่นสั้นๆ ว่า "ฝากหน่อย" หรือ "งานด่วน" เหมือนที่เราเคยเห็นข่าวแชทหลุดของพรรคส้มบ่อยๆ
เปรียบเสมือนโยนชิ้นเนื้อลงไปในบ่อปลาปิรันย่า ปลาไม่ได้ว่ายมาเองโดยบังเอิญ แต่มันว่ายมาตามกลิ่นเลือดที่ถูกโยนลงไป
🐝 ขั้นที่ 4: รุมกินโต๊ะ (Swarming)
นี่คือช่วง "3 ชั่วโมงอันตราย" ที่คุณเจอ คอมเมนต์จะหลั่งไหลมาเป็นร้อยๆ ภายในเวลาสั้นๆ ส่วนใหญ่จะเป็นแพทเทิร์นเดียวกัน หรือรูปเดียวกันเป๊ะๆ
* เป้าหมายของมันคือ ทำให้คุณตกใจกลัว จิตตก จนต้องลบโพสต์หนีไปเอง
👻 ขั้นที่ 5: ตลาดวาย (Cut-off)
พอผ่านไป 3-4 ชั่วโมง หรือเมื่อคอมเมนต์ฝ่ายเขาขึ้น Top Comment ครบแล้ว แอดมินจะสั่ง "จบงาน" หรือส่งลิงก์เป้าหมายใหม่เข้ามา สมาชิกก็จะย้ายไปรุมที่อื่นต่อ โพสต์คุณก็จะเงียบกริบเหมือนป่าช้า
เหมือนฝูงตั๊กแตนลงกินพืชไร่ พอใบไม้หมดเกลี้ยง ก็บินไปไร่ข้างๆ ต่อ ไม่ได้มีความแค้นส่วนตัวกับเจ้าของไร่
🛡️ 3. วิธีรับมือ: คาถา "จิตแข็ง" ฝ่าดงตีน (ดิจิทัล)
ถ้าคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อของกระบวนการนี้ ให้ทำตามนี้
* 🧠 ตั้งสติ (Mindset): ท่องไว้ว่า "มันคือบอท มันคือใบสั่ง" คนที่ด่าเรา เขาไม่ได้เกลียดเราจริง เขาแค่ทำตามหน้าที่ หรือถูกปั่นมา
* 🧹 ใช้เครื่องทุ่นแรง (Filter): เข้าไปตั้งค่าเพจ เปิดระบบ "ตัวกรองคำหยาบ" ใส่คำฮิตๆ ที่เขาชอบใช้ด่าลงไป (เช่น ควาย, สลิ่ม, แบก, ฯลฯ) คอมเมนต์พวกนี้จะหายวับไปกับตา โดยที่คุณไม่ต้องอ่านให้เสียสุขภาพจิต
* 🤫 นิ่งสงบ สยบ IO: ยิ่งคุณไปเถียง เขาจะยิ่งแคปไปประจานในกลุ่มเพื่อเรียกพวกมาเพิ่ม "ความเงียบคืออาวุธที่ร้ายกาจที่สุด" ปล่อยให้เขาด่าลมด่าแล้งไป แล้ว Facebook จะมองว่าโพสต์คุณฮอตมาก จนเปิดการมองเห็นให้คนปกติได้มาอ่านข้อความของคุณแทน
💡 เตือนสติคนเสพโซเชียล
จากกรณีที่ "แก้วตาแฉพรรค" นี้ สอนให้เรารู้ความจริงข้อหนึ่งว่า... โลกโซเชียลคือละครฉากใหญ่
* สิ่งที่คุณเห็นว่า "คนด่าเยอะจัง" อาจจะเป็นแค่คนไม่กี่ร้อยคนที่ถูกเกณฑ์มา
* สิ่งที่คุณเห็นว่า "โพลพรรคนี้นำโด่ง" อาจเกิดจากการระดมคนไปกดโหวต
* สิ่งที่ดูเหมือน "กระแสสังคม" อาจเป็นเพียง "กระแสที่ถูกจัดตั้ง" (Manufactured Consensus)
ดังนั้น: อย่าเพิ่งเชื่อคอมเมนต์ท็อปๆ ว่าคือเสียงส่วนใหญ่ของประเทศ อย่าเพิ่งจิตตกถ้าใครมาด่าเรา และจงใช้ชีวิตในโลกความเป็นจริงให้มากกว่าหน้าจอ
เพราะในโลกความจริง... ไม่มีใครเดินเข้ามาด่าคุณเพียงเพราะคุณคิดต่างหรอก..."