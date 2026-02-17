สส.เชตวัน โต้เดือดปมไอโอพรรคส้ม! เล่าที่มา "Spectre C" ย้ำเป็นแค่บริษัทรับจ้าง ไม่ใช่ขบวนการปั่นกระแส

'เชตวัน เตือประโคน' สส.ปทุมธานี พรรคประชาชน ขอออกโรงป้องในฐานะ 'อดีตพนักงาน' กางเบื้องหลังแบบหมดเปลือกถึงการก่อตั้งบริษัท Spectre C ชี้แจงชัดเจนว่านี่คืออดีตทีมงานหลังบ้านตั้งแต่สมัยพรรคอนาคตใหม่ ที่ต้องแยกตัวออกมารับงานแบบบริษัททั่วไปเพราะพิษการเมืองและการยุบพรรค พร้อมยืนยันหนักแน่นว่า 'ไม่มีขบวนการ IO อย่างที่ถูกใส่ร้าย' และกระแสโซเชียลที่เห็นคือพลังศรัทธาของประชาชนล้วนๆ
เมื่อวันที่ 16 ก.พ. เชตวัน เตือประโคน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปทุมธานี สังกัดพรรคประชาชน ออกมาโพสต์ข้อความ เกี่ยวกับ Spectre C หลังเจ้าตัวระบุว่า เคยเป็นเป็นอดีตพนักงานบริษัท Spectre C ยืนยันว่าSpectre C ดำเนินกิจการเหมือนบริษัทรับจ้างทั่วไป ไม่ได้เป็นขบวนการทำ IO ตามที่ถูกกล่าวหา โดยมองว่ากระแสการปกป้องพรรคในโซเชียลมาจากประชาชนที่ศรัทธาด้วยใจจริง ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"ช่วงก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ ผมได้รับการติดต่อจากผู้ก่อตั้งพรรคให้มาร่วม Political Project นี้ด้วยกัน สร้างภูมิทัศน์ทางการเมืองใหม่ ไปไกลกว่าการเมืองแบบเดิมๆ อย่างที่ประเทศไทยเป็นอยู่ ซึ่งผมก็ตัดสินใจแทบจะในทันทีเพราะโดยส่วนตัวก็รู้จัก ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ,ปิยบุตร แสงกนกกุล และชัยธวัช ตุลาธน เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว รู้ ว่าพวกเขาทำอะไรมาบ้าง แต่ก็ไม่คิดว่าที่สุดจะมา “ตั้งพรรคการเมือง”
.
แม้หน้าที่การงานเดิมที่ผมทำอยู่มีโอกาสที่จะก้าวหน้าและเติบโตไปได้ แต่ก็คิดว่าถ้าผม “ตกขบวน” ในครั้งนี้ ก็อาจจะ “ตกขบวนประวัติศาสตร์” ของการเปลี่ยนแปลง และอุดมคติของผมก็คงจะไม่มีทางเป็นจริงได้ นี่คือโอกาสที่ดีที่สุด
.
ผมเข้ามารับตำแหน่ง “บรรณาธิการฝ่ายการเมือง” ของพรรคอนาคตใหม่ ภายใต้ร่มใหญ่ที่ผู้ก่อตั้งพรรคทั้งหมดอยากเห็นคือ เป็นพรรคการเมืองที่มีทุกองคาพยพซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำงานให้กับพรรค ไม่แยกขาดเป็นของใครของมัน หรือตัวใครตัวมันแบบที่นักการเมืองอื่นๆ ที่เขาทำอยู่
.
พรรคอนาคตใหม่ จึงมีทั้งทีมสื่อ, ทีมนโยบาย, ทีมทะเบียนสมาชิก, ทีมกฎหมาย, ทีมศูนย์ข้อมูล, ทีมบัญชี และอีกหลายๆ ทีมที่คิดว่าพรรคการเมืองหนึ่งจำเป็นต้องมี
.
นี่คือคนทำงาน “หลังบ้าน” ที่เป็นไม้เป็นมือให้กับผู้สมัคร สส.ทุกคน เป็น “ผู้ปิดทองหลังพระ” ที่ สส.ทุกคนชื่นชม
.
แต่ทว่า พรรคอนาคตใหม่ก็มีชีวิตอยู่ได้ไม่นาน เพราะหลังการเลือกตั้งปี 2562 ต่อมาก็ถูกศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบบพรรค ก่อนที่จะก่อกำเนิดเกิดเป็นพรรคก้าวไกล ซึ่งในจังหวะนี้เองที่เราเริ่มเห็นแล้วว่า ภาพฝันของ “ทีม” ที่เราอยากเห็นนั้นอาจจะใหญ่เกินไป ทุกทีมอาจจะไม่สามารถแบกพรรคไปได้ทั้งหมด จึงเกิดการแยกย้ายกันไป โดยในส่วนของ ทีมทะเบียนสมาชิก, ทีมนโยบาย ฯลฯ ซึ่งทำงานเชื่อมโยงกับพรรค ก็ยังคงอยู่กับพรรคก้าวไกล ส่วนทีมสื่อ, ทีมศูนย์ข้อมูล, ทีมกฎหมาย, ทีมบัญชี ฯลฯ ก็กลายมาเป็น บริษัท Spectre C ซึ่งทำงานแยกส่วนกันกับพรรค
.
เราทำงานกันเป็นปกติเหมือนที่บริษัท ๆ หนึ่งทำงาน มีหน่วยงานไหนองค์กรใดมาว่าจ้างก็ทำงานให้ ทั้งสื่อ ข้อมูล กฎหมาย บัญชี ก็เป็นปกติไป ไม่ได้มีขบวนการ IO ใดๆ ดังที่มีการปลุกปั่นให้เชื่อแบบนั้นเลย
.
พูดตรงๆ ในฐานะ สส. ผมก็ยังคงอยากที่จะเห็น “พรรคการเมือง” ซึ่งมีทีมงานที่รับรองแบบที่เคยเป็นเมื่อครั้ง “พรรคอนาคตใหม่” แต่เมื่อสถานการณ์มันไม่เอื้ออำนวย การเมืองไทยยังไม่หลุดพ้นจากวังวนการปลุกปั่น โจมตี ใส่ร้าย และทำให้พรรคการเมืองถูกยุบง่ายๆ แบบนี้ Spectre C ก็ยังคงต้องแยกส่วน ทำงานแยกกันไป
.
ถ้าจะมี IO อย่างที่มีการกล่าวหาว่าร้าย ไม่มีแน่นอน แต่สิ่งที่เราเห็นคือพี่น้องประชาชนทุกคนที่พร้อมใจกันออกมาปกป้องพรรคการเมืองที่พวกเขาให้ความเชื่อมั่นศรัทธา
.
ด้วยความเคารพ
เชตวัน เตือประโคน
อดีตพนักงานบริษัท สเปกเตอร์ ซี