จากรังไอโอสู่ปมยุบพรรค! "หมอตุลย์" ชี้ชัด "Spectre C" คือสื่อในคราบที่ปรึกษาฯ ซัดพรรคส้มทำผิดกฎหมาย

'นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์' ออกมาโพสต์วิเคราะห์เดือด ชี้เป้าความเชื่อมโยงระหว่างพรรคประชาชนและบริษัท Spectre C ที่อาจนำไปสู่ความผิดร้ายแรงถึงขั้น 'ยุบพรรค'! โดยตั้งข้อสังเกตว่า แม้บริษัทจะจดทะเบียนเป็นที่ปรึกษากฎหมาย แต่กลับมีรายจ่ายผลิตสื่อทะลุพันล้านบาทต่อปี ซึ่งอาจเข้าข่ายพรรคการเมืองเป็นเจ้าของสื่อเสียเอง พร้อมขอบคุณ 'ธิษะณา' ที่ออกมาเปิดแผลนี้
วันนี้ (17 ก.พ.) มีรายงานว่า นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกมาโพสต์ข้อความพุ่งเป้าไปที่ความเสี่ยงในการถูกยุบพรรคประชาชน โดยอ้างอิงจากข้อกำหนดเรื่องการห้ามพรรคการเมืองเป็นเจ้าของสื่อ ประเด็นนี้ถูกขยายผลจากการเปิดเผยของคุณธิษะณา ชุณหะวัณ โดยผู้โพสต์ ยังได้ตั้งข้อสังเกตทิ้งท้ายด้วยว่า บริษัทนี้อาจเป็นผู้สร้างบัญชีอวตารจำนวนมากในโซเชียลมีเดียเพื่อสนับสนุนพรรคและโจมตีฝ่ายตรงข้าม ทั้งนี้ นพ.ตุลย์ ได้ระบุข้อความว่า
"ประเด็นไม่ใช่ว่า เป็นหรือไม่เป็น IO แต่ประเด็นใหญ่สุดถึงขั้นยุบพรรคประชาชน อยู่ตรงที่ว่า บ.Spectre C อ้างว่าจดทะเบียนเพื่อเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย แต่เมื่อดูให้ลึกในรายละเอียดของการทำงาน โดยดูจากรายจ่าย มีการจ่ายของบริษัท มีการใช้จ่ายเงินเพื่อการผลิตและเผยแพร่สื่อ เป็นจำนวนเกินพันล้านต่อปี จึงถือได้ว่าโดยเนื้อแท้ บ.Spectre C เป็น บ.สื่อนั่นเอง ไม่ได้เป็น บ.ที่ปรึกษากฎหมาย
ทีนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคประชาชน หรือกรรมการบริหารพรรคประชาชน กับ บ.Spectre C เป็นลักษณะเจ้าของ บ.สื่อเสียเอง น่าจะมีความผิดถึงขั้นยุบพรรคประชาชนได้ (จริงๆ ยุบไปถึงพรรคอนาคตใหม่-ก้าวไกลได้เลย) หลักฐานเบื้องต้น คือ สถานที่ตั้งของ บ.Spectre C เป็นสถานที่เดียวกับที่ทำการของพรรคประชาชน และในอดีตก็เคยอยู่ใน บ.ไทยซัมมิท ของครอบครัวจึงรุ่งเรืองกิจ ตอนนี้อ้างว่าเช่าตึกอยู่ ต้องตรวจลึกไปว่าที่ผ่านมา บ.Spectre C ได้จ่ายค่าเช่าให้เจ้าของตึกหรือไม่ (ซึ่งน่าจะเป็นตัว ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ) และจะจ่ายหรือไม่จ่ายค่าเช่า ถ้ากิจการในด้านสื่อของ บ.Spectre C เคยบริการ (รับงาน) ทั้งพรรคอนาคตใหม่-ก้าวไกล และปัจจุบัน คือพรรคประชาชน ก็แสดงว่า ทั้งพรรค กรรมการบริหารพรรค และผู้อยู่เบื้องหลัง เป็นเจ้าของ บ.สื่อ Spectre C นั่นเอง
แม้แต่การที่คุณธิษะณา โดน "ถีบ" ออกมาจากพรรคประชาชน แล้วออกมาแฉเรื่อง บ.Spectre C นี้ คนของพรรคประชาชน อย่างไอซ์ และอมรัตน์ ก็ใช้ช่องทางสื่อของ บ.นี้เช่นกัน นอกจากนี้ เลขาธิการพรรคประชาชนก็เคยมีชื่อเป็นหุ้นส่วน บ.Spectre C อีกด้วย
ปล.ผมเชื่อว่า บ.Spectre C นี้ เป็นผู้ Create อวตารหลายล้านตัวที่ไปอวยคนพรรคส้ม และถล่มบุคคลและสื่อฝ่ายตรงข้าม ช่วงนี้อวตารคงจะหายไปเยอะเลยนะ"