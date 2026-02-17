บชน. แจงยิบดรามา ตร.ต่อแถวรับอั่งเปาหน้าบริษัทดัง ยันมูลค่าไม่เกินกฎหมายกำหนด ชี้เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ

บชน.แจงดรามาคลิปตำรวจรับซองอั่งเปาหน้าบริษัทปราสาททองโอสถ ชี้เป็นการแจก “ยาหอม” ตามธรรมเนียม ยันมูลค่าไม่เกินกฎหมายกำหนด ชี้เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ
จากกรณี โลกออนไลน์แห่แชร์คลิปวิดีโอผ่านสื่อโซเชียลฯ เผยให้เห็นภาพเหตุการณ์ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนมากกำลังยืนเข้าแถวเรียงหนึ่งอย่างเป็นระเบียบเพื่อรอรับอั่งเปา บริเวณหน้าบริษัท ปราสาททองโอสถ จำกัด
ล่าสุด วันนี้ (17 ก.พ.) เพจ “POLICETV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” โพสต์ชี้แจงถึงประเด็นที่เกิดขึ้น โดยระบุว่า “กองบัญชาการตำรวจนครบาลชี้แจงกรณีปรากฏภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจรับอั่งเปา“ยาหอมปราสาททอง”
ตามที่ปรากฏภาพและข้อความเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 ในช่วงเวลากลางวัน บริเวณหน้าบริษัท ปราสาททองโอสถ จำกัด ซึ่งปรากฏภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจ ยืนต่อแถวรับอั่งเปาจากหน้าบริษัทฯ นั้น
กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวแล้ว ขอเรียนชี้แจงว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจริง โดยผู้แทนบริษัท ปราสาททองโอสถ จำกัด ได้ชี้แจงว่า การแจกซองอั่งเปาดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามธรรมเนียมประเพณีเนื่องในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งบริษัทได้ประกาศเชิญชวนให้บุคคลทั่วไปสามารถเดินทางมารับได้ ณ จุดที่กำหนด โดยมิได้มีการเฉพาะเจาะจงบุคคลใดเป็นพิเศษ รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าพนักงานจากหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ก็สามารถเข้ารับได้เช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป เพื่อความเป็นสิริมงคล ความโชคดี และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ มิได้มีเจตนาแอบแฝงหรือมุ่งหวังผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเพียงการให้ตามธรรมเนียมประเพณีเท่านั้น อีกทั้งมูลค่าทรัพย์สินที่มอบให้ไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแต่อย่างใด
กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้เพิ่มความเข้มงวดมาตรการป้องกันปราบปราม
เฝ้าระวังเหตุที่อาจเกิดขึ้นในห้วงเทศกาลตรุษจีน ขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นในความปลอดภัย กำชับการแต่งกายและการใช้กิริยาวาจาที่เหมาะสม และห้ามเรียกรับผลประโยชน์อันมิชอบโดยเด็ดขาด”