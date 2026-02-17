วิศวกรจับโป๊ะพรรคส้ม! แฉข้ออ้าง "ซ่อมแอร์ชั้น 4" ขัดหลักวิศวกรรม ซัด "รื้อท่อ" เป็นเรื่องโกหก

หลังพรรคประชาชนพาสื่อมวลชนทัวร์พื้นที่เพื่อสยบข่าวลือเรื่อง 'รัง IO' โดยอ้างว่าสภาพห้องที่เห็นคือการ 'รื้อท่อซ่อมแอร์' ล่าสุดผู้เชี่ยวชาญระดับวุฒิวิศวกรออกมาจับโป๊ะ! ชี้ชัดจากภาพว่าแอร์ฝังฝ้า รุ่นนี้ ไม่มีท่อลมให้รื้อ การอ้างว่าเพิ่งรื้อท่อลงมาจึงผิดหลักวิศวกรรมและย้อนแย้งกับความเป็นจริง... โซเชียลตั้งคำถามเดือด หรือนี่จะเป็นเพียงข้ออ้างกลบเกลื่อนการย้ายอุปกรณ์
จากกรณี "ชั้น 4 อาคารอนาคตใหม่" ที่กำลังเป็นประเด็นทางการเมืองที่กำลังเป็นกระแสร้อนแรงในขณะนี้ หลัง น.ส.ธิษะณา ชุณหะวัณ ออกมาเปิดเผยและตั้งข้อสังเกตว่า พื้นที่ชั้น 4 ของอาคารอนาคตใหม่ อาจถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (IO) ของพรรค โดยมีการพาดพิงเชื่อมโยงถึงการว่าจ้างบริษัทที่ชื่อว่า "สเปกเตอร์ ซี" (Specter C) ให้เข้ามาดำเนินการ ต่อมา นายพริษฐ์ วัชรสินธุ และตัวแทนพรรคประชาชน ได้พาสื่อมวลชนไปทัวร์บริเวณชั้น 4 เพื่อแสดงความโปร่งใส
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 15 ก.พ. จากภาพสภาพห้องชั้น 4 ที่พรรคเผยแพร่เพื่อยืนยันว่ากำลัง "ซ่อมแอร์" นั้น นายโกวิทย์ เอื้อศิริพันธ์ ซึ่งเป็นวุฒิวิศวกรสิ่งแวดล้อม ได้นำภาพดังกล่าวมาวิเคราะห์ และชี้ให้เห็นความผิดปกติทางวิศวกรรม ประเด็นหลักคือ ระบบแอร์ที่ชั้น 4 เป็นแบบฝังฝ้า ซึ่ง ไม่มีท่อลม การที่อ้างว่า "เพิ่งรื้อท่อลงมา" จึงดูขัดแย้งกับหลักความเป็นจริง และปกติการซ่อมแอร์ชนิดนี้ต้องเปิดฝ้าออก ไม่ใช่ปล่อยหน้างานในลักษณะนั้น ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลว่า พรรคอาจใช้เรื่องการซ่อมแอร์มาเป็นข้ออ้างเพื่อกลบเกลื่อนการรื้อถอนอุปกรณ์หรือหลักฐานอื่นออกไปหรือไม่ ทั้งนี้ นายโกวิทย์ ได้ระบุข้อความว่า
"วิแคะในแง่วิศวกรรม ตามรูปที่พรรคส้มเผยแพร่ออกมา
ระบบปรับอากาศของชั้น 4 อาคารอนาคตใหม่ เป็นแบบ Split Type คือมี คอยล์เย็น (Fan Coil Unit) อยู่ภายในอาคาร และ มีคอยล์ร้อน (Condensing Unit) อยู่ภายนอกอาคาร
คอยล์เย็น เป็นชนิดฝังในฝ้า Ceiling Cassette ซึ่งมีข้อดีคือ ไม่ต้องเดินท่อลมไปจ่ายตามจุดต่างๆ
ที่บอกว่า เพิ่งรื้อท่อลงมา(น่าจะหมายถึงท่อลม) เป็นเรื่องโกหก (ท่อน้ำยาปกติจะซ่อนอยู่ตามแนวฝ้าที่ดร็อปลงมา ถ้าจะทำอะไรก็ต้องรื้อฝ้าออกมาก่อน โดยเฉพาะจุดที่ท่อน้ำยาเชื่อมต่อกับเครื่อง)
และสามารถบำรุงรักษาได้ง่าย โดยไม่ต้องถอดเครื่องลงมา ยกเว้นในกรณีที่เครื่องเสีย ต้องส่งไปซ่อมที่โรงงาน
เห็นเครื่องยังอยู่ครบ ไม่มีช่องโหว่เพราะถอดเครื่องลงมา
เป็นวิศวกรสิ่งแวดล้อม ที่รู้เรื่องระบบปรับอากาศนิดหน่อย "