สะเทือนใจ!! พบพะยูนลิบงถูกเชือกรัดครีบ ทั้ง 2 ข้าง จนท.เตรียมปฏิบัติการ "โดดจับ"ช่วยชีวิต

ดร.ธรณ์ เผยภาพสุดสะเทือนใจ พะยูนเกาะลิบงถูกเชือกรัดแน่นบาดลึกถึงโคนครีบทั้งสองข้าง สะท้อนวิกฤตขยะทะเลไทยที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน เผยแผนเตรียมปฏิบัติการ “โดดจับ” ช่วยชีวิตพะยูน
วันนี้ (17 ก.พ.) เฟซบุ๊ก “Thon Thamrongnawasawat” ของ ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศทางทะเล และรองคณบดี คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้โพสต์ภาพสุดสะเทือนใจ พบพะยูนที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง จังหวัด ตรัง ถูกเศษเชือกรัดที่โคนครีบอกทั้ง 2 ข้าง
โดยผู้โพสต์ระบุว่า “วันนี้ประชุมคณะสัตว์ทะเลหายาก เราติดตามสถานการณ์พะยูนเจ็บที่กรมอุทยาน/กรมทะเลสำรวจพบที่ลิบงเมื่อวันที่ 14 ก.พ.
สำรวจซ้ำวันที่ 15 ก.พ. ยังเจอพะยูนตัวดังกล่าว อยู่ในบริเวณเดิม เชือกรัดแน่นทั้งสองข้าง บาดลึก ดูจากบาดแผลแล้วน่าจะรัดมานาน แม้พะยูนยังมีพฤติกรรมปรกติ (หายใจ หาอาหาร) แต่ไงๆ ก็ต้องช่วย เพราะในอนาคตแผลอาจลุกลามจนเกิดปัญหาใหญ่
การช่วยใช้วิธีโดดจับ กรมทะเลเคยช่วยสำเร็จมาแล้ว 2 ตัว (เชือกพันหาง) แต่ต้องรอช่วงที่เหมาะสม ช่วงเหมาะสมคือน้ำลงต่ำเพื่อให้พะยูนเข้ามาที่ตื้น จะจับง่ายกว่า อาจต้องรอสัก 3-4 วันหรือกว่านั้น เจ้าหน้าที่จะพิจารณาจังหวะที่ดีสุด
ในช่วงนี้ใช้โดรนสำรวจต่อเนื่อง เพื่อระบุตำแหน่งพะยูน คาดว่าคงอยู่ในบริเวณเดิมต่อไป สำหรับพวกเรา ช่วยกันลุ้นและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รวมถึงการลดขยะให้มากสุด เก็บขยะทะเลหากทำได้ ทุกชิ้นมีความหมายทั้งนั้น
ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา พะยูนติดขยะ/เศษเชือกอย่างน้อย 3 ตัว ยังมีเต่าทะเลอีกหลายร้อยตัวต่อปีที่ติดขยะ/กินขยะทะเล ปัญหารุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ก็ได้แต่บอกว่า ช่วยกัน !
หวังว่าพะยูนคงปลอดภัย ปฏิบัติการช่วยเหลือลุล่วงไปด้วยดี เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ“