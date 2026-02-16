ไฟป่าใกล้ปราสาทคนา ฝั่งกัมพูชา คาดไฟป่าทำให้สรรพาวุธ ที่หลงเหลือในพื้นที่เกิดปะทุ ไร้ผู้บาดเจ็บ พร้อมเร่งติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด
เมื่อวันที่ 16 ก.พ.69 กองทัพภาคที่ 2 รายงานข่าว รายงานเหตุไฟไหม้ป่า เมื่อเวลา 21.00 น. เมื่อคืนนี้(วันที่ 15 ก.พ.) ได้เกิดเหตุไฟไหม้ป่าบริเวณด้านทิศตะวันออกของปราสาทคนา ฝั่งประเทศกัมพูชา โดยมีรายงานเสียงปะทุดังเป็นระยะ ลักษณะคล้ายกระสุนปืนเล็ก คาดว่าไฟป่าทำให้สรรพาวุธ ที่หลงเหลือในพื้นที่ชายแดนเกิดปะทุ
ทั้งนี้ ฝ่ายไทยไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด