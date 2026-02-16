“มงคลกิตติ์” ร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่งเรื่องศาล รธน.วินิจฉัยเลือกตั้งโมฆะ

วันที่ 16 ก.พ. เวลา 10.40 น. นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการพรรคทางเลือกใหม่ เดินทางมายังสำนักงาน กกต. ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคารบี เพื่อแถลงข่าวเตรียมยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินถึงกรณีการติดบาร์โค้ดและ QR Code ในบัตรเลือกตั้ง โดยก่อนการแถลงข่าวนายมงคลกิตติ์ได้กล่าวทักทายนายสนธิญา สวัสดี นักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เพิ่งแถลงข่าวเสร็จ พร้อมทั้งยังได้เชิญชวนวิดพื้นด้วยกัน
จากนั้นนายมงคลกิตติ์กล่าวว่า กรณีการติดบาร์โค้ดและ QR Code ที่บัตรเลือกตั้ง ซึ่งสามารถสืบไปถึงต้นขั้วของบัตรได้และอาจจะสามารถระบุถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัตรเลือกตั้งนั้นๆ ได้ ประเด็นดังกล่าวถือว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 85 ที่กำหนดให้การเลือกตั้งโดยตรงและต้องเป็นความลับ
โดยเห็นว่าผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจตามรัฐธรรมนูญและ พ.ร.ป.ผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่สามารถยื่นประเด็นที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้โดยพลัน วันนี้จึงนำเอกสารและพยานหลักฐานเลือกตั้งวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมายื่นต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เชื่อว่าผู้ตรวจการแผ่นดินจะรีบพิจารณาอย่างรวดเร็ว เนื่องด้วยสังคมให้ความสนใจ
ส่วนปลายทางถ้าไปถึงศาลรัฐธรรมนูญ หวังว่าศาลจะยึดหลักนิติรัฐ นิติธรรมในการตัดสิน บ้านเมืองก็สงบสุข แต่ถ้าศาลตัดสินสวนกระแสประชาชน มองว่าศาลอาจจะอยู่ไม่ได้
ทั้งนี้ การเลือกตั้งที่ผ่านมามีปัญหาหลายเรื่อง โดยเฉพาะบัตรเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต หรือบัตรเขียวเกินมาหรือมีมากกว่าบัตรเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ หรือบัตรชมพู รวมทั้งการบันทึกคะแนนของ กปน.ทั้งบนกระดานและในรายงานสรุปผลไม่ตรงกัน อีกทั้งคะแนนที่ลงในรายงานสรุปผลก็ไม่ตรงกับคะแนนที่ลงในระบบออนไลน์ จึงบอกว่า การเลือกตั้งครั้งนี้มีปัญหาไม่สมบูรณ์หลายอย่าง ยังไม่รวมถึงปัญหาบัตรเขย่งที่ผุดเกินขึ้นมา ประเด็นนี้ไม่สามารถตอบคำถามได้ เพราะ กกต.มีมติไม่นับคะแนนใหม่ในหลายหน่วยเลือกตั้ง แม้ว่าเป็นสิทธิขาดของ กกต.
แต่กรณีต้นขั้วกับบัตรเลือกตั้งที่นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ออกมาเปิดเผยว่าแม้ต้นขั้วและบัตรเลือกตั้งจะสามารถตรวจสอบกันได้ แต่ กกต. และ กปน.จะปิดเป็นความลับ ทำให้การเลือกตั้งเป็นความลับ
ขอออกมาโต้แย้งว่าไม่เป็นความจริง เพราะลับคือ ต้องไม่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าใครมาลงคะแนน เหมือนปี 2549 ที่หันคูหาออกมา แม้ไม่มีใครเห็น แต่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นการเลือกตั้งที่เปิดเผยบางส่วน จึงทำให้ไม่เป็นความลับและเป็นการเลือกตั้งที่โมฆะ มองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีปัญหาเช่นเดียวกัน เท่าที่ทราบพบว่ามีหลายกรณีที่ทั้งต้นขั้วและบัตรเลือกตั้งเก็บในที่เดียวกัน ย่อมทำให้ตรวจสอบได้ว่าไม่เป็นความลับ
นายมงคลกิตติ์ยังกล่าวอีกว่า มีประเด็นที่เตรียมที่จะยื่นร้องเรียน คือเรื่องการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่พบปัญหาเรื่องการส่งบัตรเลือกตั้งและบัตรลงประชามติไปที่บ้านผ่านไปรษณีย์ของประเทศ เมื่อผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งเสร็จแล้วก็จะต้องส่งบัตรเลือกตั้งและบัตรประชาชนผ่านระบบไปรษณีย์กลับมาที่ กกต. รวมทั้งปัญหาของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรหลายคนที่ไลฟ์การลงคะแนน ตนกังวลว่าปัญหาเหล่านี้จะทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นความลับและขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 85 เช่นเดียวกัน ซึ่งเตรียมที่จะยื่นร้องเรียนประเด็นดังกล่าวภายใน 2-3 วัน
นายมงคลกิตติ์จึงเห็นว่า ภาคประชาชนและพรรคการเมืองเห็นตรงกันว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่บริสุทธิ์ ไม่ยุติธรรม และไม่เป็นความลับ พร้อมตั้งข้อสงสัยไปถึงนิด้าโพลด้วยว่าไปทำแบบสำรวจที่บ้านใคร ทำไมผลโพลออกมาพบว่าประชาชนไว้วางใจ กกต. และมองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่เป็นปัญหา ไปทำโพลที่บ้านนายแสวงหรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนี้ นิด้าโพลควรปิดสำนักโพลของตัวเองแล้วไปทำอาชีพอื่น หรือไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเลย เพราะถือว่าขาดความเป็นอิสระทางวิชาการไปแล้ว ควรจะต้องนำเสนอข้อเท็จจริงตามสภาพสังคมมากกว่า แต่เข้าใจว่าโพลต้องสำรวจตามกลุ่มที่ต้องการว่าจ้างผลโพลมาชี้นำ พร้อมกับตำหนินิด้าโพลว่าทุเรศ บัดสีบัดเถลิง ถึงขั้นให้เกรด D ถึงขั้นติด F
ส่วนนายแสวง เข้าใจที่ต้องออกมาบอกว่าทำถูกต้องแล้ว เพราะถ้าออกมาบอกว่า กกต.ทำไม่ถูกต้อง ตัวนายแสวงก็มีปัญหาเอง พร้อมบอกว่า นายแสวงคงไม่กลัวเรื่องการถูกติดคุก แต่กลัวอย่างอื่นมากกว่า
นายมงคลกิตติ์ยังได้กล่าวปิดท้ายว่า ขอท้าทายให้ กกต.ทั้ง 7 คน รวมทั้งนายแสวง มาต่อยกับเจ้าตัวแบบการกุศล แบบ 8 รุม 1 จะให้เข้ามารุมเลยก็ได้ ให้ประชาชนร่วมกันลงขันบริจาคเพื่อช่วยเหลือปัญหาภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ โดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถระดมทุนได้เกินพันล้านแน่นอน
นอกจากนี้ ยังได้ท้าทายไปยังสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. ที่มีข่าวว่าเตรียมขึ้นภาษีประชาชนในอีก 3 ปี ว่าให้คัดเลือก ส.ว.ที่เจ๋งที่สุดในบรรดา 200 คนมาต่อยกับเจ้าตัว ถ้าล้มได้ค่อยคืนภาษี เพราะตอนนี้ถือว่าเป็นร่างทรงของประชาชนแล้ว
จากนั้นนายมงคลกิตติ์ก็ได้วิดพื้นโชว์สื่อมวลชนเพื่อเป็นการวอร์มร่างกาย จำนวน 40 ครั้ง พร้อมกันนี้ยังได้ไขว้ขาระหว่างวิดพื้นด้วย