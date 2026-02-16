ลูกบ้านย่านบางใหญ่สุดช้ำ เจ้าของโครงการไม่ซ่อมสาธารณูปโภค ปิดบังบัญชีส่วนกลาง

วันนี้ (16 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้รับการร้องเรียนจากลูกบ้านในโครงการแห่งหนึ่งย่าน ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เนื่องจากบริษัท (สงวนชื่อ) ในฐานะเจ้าของโครงการ ไม่ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค และไม่สามารถชี้แจงบัญชีส่วนกลางได้ ทำให้ลูกบ้านเกินครึ่งร่วมตัวกันคัดค้านต่อเจ้าของโครงการ เพราะไม่อาจรับมอบเพื่อจัดตั้งนิติบุคคลตามกฎหมาย
ต่อมาซ้ำร้ายเจ้าของโครงการเร่งรวบรัดดำเนินการ ยกพื้นที่ส่วนกลางโครงการเป็นพื้นที่สาธารณะให้กับเทศบาลเมืองบางแม่นาง ทำให้ลูกบ้านได้รับความเดือดร้อนหนัก โครงการดังกล่าวเป็นหมู่บ้านจัดสรร จำนวน 165 ยูนิต เป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ราคาประมาณ 4-10 ล้านบาท
ก่อนตัดสินใจซื้อ โครงการโฆษณาว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น สวนสาธารณะ สระว่ายน้ำ ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชม. และกล้อง CCTV ทั่วโครงการ แต่ครั้นลูกบ้านเรียกร้องให้โครงการส่งมอบบัญชีรายรับรายจ่าย และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ที่อยู่ในสภาพเดิม ทางโครงการกลับบ่ายเบี่ยง และเร่งรีบจะยกหมู่บ้านให้เป็นพื้นที่สาธารณะ ภายใต้การดูแลของท้องถิ่น เป็นเรี่องที่ลูกบ้านไม่อาจยอมรับได้
"การประชุมลูกบ้านที่ไม่ได้รับการรับรอง หรือมีส่วนร่วมจากลูกบ้านส่วนใหญ่ การตรวจรับสาธารณูปโภคที่ไม่ได้รับการซ่อมบำรุงจำนวนมาก การแสดงบัญชีงบดุลที่ไม่โปร่งใส การโอนเงินค่าใช้จ่ายและการเก็บเงินค่าส่วนกลางผ่านบัญชีบุคคลธรรมดา ย่อมแสดงให้เห็นถึงความไม่สุจริต และไม่เป็นมืออาชีพ" ลูกบ้านรายหนึ่งกล่าว
ลูกบ้านบางส่วนจึงรวมตัวกันมาร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานที่ดิน และคัดค้านการโอนสาธารณูปโภคให้เป็นสาธารณะ พร้อมติดตามข้อร้องเรียนอื่นๆ เพราะเห็นการกระทำเจ้าของโครงการน่าจะขัดต่อกฎหมายหลายฉบับ และไม่ตรงตามสัญญาซื้อขาย ทั้งนี้ หวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานรัฐ ในฐานะผู้ซื้อจัดสรรที่ดิน