คลิปว่อน! ตำรวจต่อแถวยาวเหยียดรับเงินจาก "ยาหอมปราสาททอง" ชาวเน็ตตั้งคำถามเหมาะสมหรือไม่?

กลายเป็นประเด็นร้อนฉ่าบนโลกออนไลน์ทันที หลังจากมีการแชร์คลิปวิดีโอผ่านสื่อโซเชียลฯ เผยให้เห็นภาพเหตุการณ์ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนมากกำลังยืนเข้าแถวเรียงหนึ่งอย่างเป็นระเบียบเพื่อรับเงินจากตัวแทนของ "ยาหอมปราสาททอง" เปิดชนวนเหตุวิจารณ์
วันนี้ (16 ก.พ.) จากคลิปดังกล่าวที่ถูกเผยแพร่ผ่านทางเพจ “อีซ้อ v+” แสดงให้เห็นเหตุการณ์และภาพลักษณ์ของตำรวจที่ทำให้คนในสังคมเกิดความสงสัย โดยมีประเด็นหลักที่ชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตดังนี้ ความเหมาะสมในเครื่องแบบตำรวจ และการมายืนต่อแถวรับเงินในขณะที่ยังสวมเครื่องแบบปฏิบัติหน้าที่ เป็นภาพลักษณ์ที่ดูไม่เหมาะสมสำหรับผู้พิทักษ์สันติราษฎร์หรือไม่? ที่มาของเงิน เป็นการบริจาคเพื่อสวัสดิการตำรวจ หรือเป็นการแจกเงินในวาระส่วนตัว และหลายคอมเมนต์ตั้งคำถามว่าเหตุการณ์นี้สะท้อนถึงระบบอุปถัมภ์หรือการลดทอนเกียรติของอาชีพตำรวจหรือไม่
อย่างไรก็ตาม หลังจากคลิปถูกแชร์ออกไปมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก โดยแบ่งออกเป็นสองฝ่าย มีทั้งฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์: มองว่าดูแล้วเสียความรู้สึก เห็นแล้วท้อใจ เป็นตำรวจต้องมีศักดิ์ศรีมากกว่านี้ไหม และเรียกร้องให้ผู้บังคับบัญชาออกมาชี้แจง และฝ่ายมองต่าง บางส่วนตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นงานการกุศลหรืองานบุญที่มีการแจกทานตามปกติ ซึ่งตำรวจอาจจะมาร่วมดูแลความเรียบร้อยแล้วได้รับแจกตามน้ำใจ
"ภาพที่ปรากฏอาจดูไม่ดีในสายตาประชาชน เพราะตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ การรับเงินจากภาคเอกชนในลักษณะนี้ควรมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง" หนึ่งในความเห็นจากชาวเน็ต
ทั้งนี้ ความคืบหน้าล่าสุด ปัจจุบันยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ในคลิป หรือจากทางฝั่งยาหอมปราสาททองว่าเป็นการแจกเงินเนื่องในโอกาสใด และมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
หากมีความคืบหน้าหรือการแถลงชี้แจงจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) จะนำเสนอให้ทราบต่อไป
คลิกคลิปวิดีโอ