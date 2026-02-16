ฝ่ายค้านกัมพูชาเชื่อเสียดินแดนถาวรแน่ หลังทหารไทยขุดคู-วางลวดหนาม เหมือนเวียดนามเคยทำ ทางแก้ต้องล้ม “ระบอบฮุนเซน”

ฝ่ายค้านกัมพูชาเชื่อ หลังจากทหารไทยขุดคู-วางลวดหนาม-ตู้คอนเทนเนอร์กั้นชายแดน เขมรจะเสียดินแดนให้ไทยอย่างถาวรแน่นอน เหมือนที่เคยเสียดินแดนด้านตะวันออกหลังจากเวียดนามได้ขุดคลองเมื่อปี 1979 ชี้ทางออกเดียวคนเขมรต้องร่วมมือกันล้มการปกครองของตระกูลฮุน
วันที่ 15 ก.พ.ที่ผ่านมา ผู้ใช้เฟซบุ๊กในชื่อ Um Sam An ซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวฝ่ายค้านของกัมพูชา ได้โพสต์ข้อความว่า เมื่อไม่นานมานี้ทหารไทยได้ขุดคูขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวเส้นเขตแดนใหม่และเพื่อป้องกันรถถัง พร้อมทั้งได้ขึงลวดหนามและนำตู้คอนเทนเนอร์ไปตั้งไว้ที่คลองโอคลาขมุม ตำบลโอร์เสม็ด (อำเภอสำโรง) จังหวัดอุดรมีชัย ชาวกัมพูชาบางส่วนกล่าวว่า คู ลวดหนาม และตู้คอนเทนเนอร์ ไม่สามารถถือเป็นเส้นเขตแดนใหม่ได้
ในปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ยังไม่ใช่เส้นเขตแดนใหม่อย่างเป็นทางการก็จริง แต่ในอีก 10 ถึง 50 ปีข้างหน้าอาจกลายเป็นเส้นเขตแดนอย่างเป็นทางการได้
ผมขอยกตัวอย่างหนึ่งคือ ในปี ค.ศ. 1979 กัมพูชาอยู่ภายใต้การควบคุมของเวียดนาม เวียดนามได้ขุด “คู 79” (คูที่ขุดในปี 1979) เพื่อใช้เป็นเส้นเขตแดนใหม่ตลอดแนวชายแดน โดยเฉพาะในจังหวัดตาแก้ว จังหวัดกำปง และจังหวัดสวายเรียง เป็นต้น “คู 79” ถูกเวียดนามขุดรุกล้ำเข้ามาในดินแดนกัมพูชาเป็นระยะทาง 1,270 เมตร บริเวณด่านพนมดิน จังหวัดตาแก้ว ตามรายงานของนายแก กิมยาน อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพกัมพูชา ในปี 1999
ปัจจุบัน “คู 79” ได้กลายเป็นเส้นเขตแดนอย่างเป็นทางการระหว่างกัมพูชาและเวียดนาม โดยมีการปักหลักเขตแดนที่ 275 ไว้บนฝั่งของ “คู 79” ในปี 2019 ซึ่งเป็นเวลา 40 ปีหลังจากการขุด “คู 79” และคูดังกล่าวก็ได้กลายเป็นเส้นเขตแดนใหม่อย่างเป็นทางการ
ด้วยเหตุนี้ คูที่ทหารไทยขุด ลวดหนาม และตู้คอนเทนเนอร์ ก็อาจกลายเป็นเส้นเขตแดนอย่างเป็นทางการระหว่างกัมพูชาและไทยได้เช่นเดียวกับ “คู 79” ที่เวียดนามขุด ในอีก 10 ถึง 50 ปีข้างหน้า หากตระกูลฮุนยังคงครองอำนาจต่อไปโดยไม่มีผู้นำใหม่ที่มีความสามารถ
ขณะนี้ศัตรูของสมเด็จฮุน เซน คือพรรคของนายอนุทิน และพรรคของหลานชายของนายทักษิณ ได้ร่วมมือกันจัดตั้งรัฐบาลผสม ซึ่งพวกเขาจะเอาคืนสมเด็จฮุน เซน และประเทศไทยจะรุกรานยึดดินแดนกัมพูชาเพิ่มขึ้นอีกกว่า 45 จุด
ดังนั้น ชาวกัมพูชามีทางเลือกเพียงทางเดียว คือ ต้องเรียกร้องให้ตระกูลฮุนลงจากอำนาจเสียก่อน จึงจะสามารถทวงคืนดินแดนทั้ง 45 จุดกลับมา และไม่ทำให้สูญเสียดินแดนเพิ่มเติมอีกต่อไป