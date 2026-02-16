“ทราย สก็อต” เศร้าสภาพเป็นอยู่ “หมูเด้ง” ลั่นสัตว์ไม่ควรเป็นแค่ธุรกิจ ชาวเน็ตถกสนั่น ยอดวิวพุ่งเกือบ 4 ล้าน

“ทราย สก็อต” หรือ สิรณัฐ สก็อต นักอนุรักษ์ทางทะเลชื่อดัง โพสต์ข้อความผ่าน X แสดงความกังวลต่อสภาพความเป็นอยู่ของ “หมูเด้ง” ระบุแม้สร้างรายได้มหาศาลแต่ไม่ควรถูกมองเป็นเพียงธุรกิจ ด้านชาวเน็ตสนใจอย่างล้นหลาม ยอดเข้าชมทะลุ 3.9 ล้านครั้ง
วันนี้ (16 ก.พ.) “ทราย สก็อต” หรือ สิรณัฐ สก็อต นักอนุรักษ์ทางทะเลชาวไทย และอดีตที่ปรึกษากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของ “หมูเด้ง” จนกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์
โดยเจ้าตัวระบุว่า
“วันก่อนเห็นภาพ สภาพกรง/ที่อยู่/สระ ของ Moodeng ในปัจจุบัน เศร้าจริงๆ สภาพแบบนี้แม้ว่าเขาได้สร้างรายได้เยอะขนาดนั้น สุดท้ายแล้วน้องเขาเป็นแค่ธุรกิจในสายตามนุษย์รอบข้าง”
ภายหลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปได้รับความสนใจจำนวนมาก มียอดเข้าชมกว่า 3.9 ล้านครั้ง รีโพสต์มากกว่า 1.4 พันครั้ง กดถูกใจกว่า 521 ครั้ง และมีความคิดเห็นกว่า 110 ความเห็น สะท้อนถึงกระแสถกเถียงเรื่องคุณภาพชีวิตสัตว์ในสถานที่เลี้ยงดู
ต่อมา “ทราย สก็อต” ได้โพสต์เพิ่มเติมเพื่อชี้แจงว่า ไม่ได้มีเจตนาวิพากษ์วิจารณ์ผู้ดูแลหรือส่วนงานสัตว์ แต่ต้องการสื่อสารในมุมของคุณภาพชีวิตสัตว์ โดยระบุว่า
“ทุกคนครับ ทรายไม่อยากให้ใครๆ เข้าใจผิด ทรายไม่ได้วิจารณ์ผู้ดูแล moodeng หรือส่วนสัตว์ แต่ทรายพยายามสื่อว่าสัตว์ที่คนทั่วโลกมองถึงและสร้างชื่อเสียงให้ประเทศ ควรมีคุณภาพชีวิต/พื้นที่/สถานรอบคอบ/เพื่อนสัตว์อยู่ด้วย ที่เหมาะกับคุณค่าที่เขาสร้างให้กับเรา”
โพสต์ชี้แจงดังกล่าวมียอดเข้าชมเพิ่มเติมกว่า 262,000 ครั้ง รีโพสต์ 156 ครั้ง กดถูกใจ 68 ครั้ง และมีความเห็นอีก 46 ความเห็น
นอกจากนี้ เจ้าตัวยังทิ้งท้ายว่า
“เรื่องคุณภาพและสิทธิของชีวิตสัตว์ที่อยู่ในกรงก็สำคัญเท่าๆ กับสัตว์ป่าอนุรักษ์นะครับ สองอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องต่างกันนะครับในมุมมองทราย”
ประเด็นดังกล่าวยังคงถูกถกเถียงอย่างต่อเนื่องในสังคมออนไลน์ โดยมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยกับแนวคิดเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ และผู้ที่มองว่าควรพิจารณาข้อเท็จจริงรอบด้านเกี่ยวกับการดูแลและมาตรฐานสถานที่เลี้ยงสัตว์ต่อไป