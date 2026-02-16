"ไพศาล" แฉดีลลับเขากระโดง! "ครูใหญ่" รุกเจรจากล้าธรรม ป้องกันเรือภูมิใจไทยอับปาง

"ไพศาล พืชมงคล" เปิดเบื้องหลังเกมเจรจาระดับมหาเทพ! เผย "ครูใหญ่เจ้าสำนักเขากระโดง" รุกปิดดีลพรรคกล้าธรรมด้วยตัวเอง หวังดับไฟความเสี่ยงฝ่ายค้านผนึกกำลัง "ส้ม-แดง" เขย่าเสถียรภาพรัฐบาล เปรียบชัดพรรคกล้าธรรมเป็น "น้ำ" ที่หนุนเรือให้ลอยหรือจมเรือรัฐบาลภูมิใจไทยก็ได้ทุกเมื่อ ลั่นเดินหมากคราวนี้ต้องรอบคอบ "เรื่องอะไรจะเสี่ยงให้โง่" พร้อมจี้ให้จับตาดูผลลัพธ์ต่อจากนี้
วันนี้ (16 ก.พ.) นายไพศาล พืชมงคล นักกฎหมายและนักเขียน ได้ออกมาโพสต์ข้อความวิเคราะห์ชี้ให้เห็นถึงชั้นเชิงทางการเมืองของ "ครูใหญ่แห่งเขากระโดง" ที่เร่งเจรจากับ พรรคกล้าธรรม เพื่อความมั่นคงของรัฐบาล ชี้ ฝั่งภูมิใจไทยเลือกที่จะไม่เสี่ยง และต้องดึงพรรคกล้าธรรมเข้าร่วมรัฐบาลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความพ่ายแพ้ทางการเมือง ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"เมื่อครูใหญ่ เจ้าสำนักเขากระโดง ลงมือเจรจาความเมืองเอง กับพรรคกล้าธรรม มีหรือที่จะมองไม่เห็นว่า คะแนนเสียงของ พรรคประชาชน พรรคกล้าธรรมและพรรคเพื่อไทย+พรรคพี่น้องคือพรรคประชาชาตินั้น เป็นเสียงข้างมากที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้
แม้หากพรรคเพื่อไทยร่วมรัฐบาล หากพรรคกล้าธรรมเป็นฝ่ายค้าน ถ้าวันใดที่พรรคเพื่อไทยขยับตัว รัฐบาลก็ล้มครืนลงมา
ดังนั้นเมื่อระดับครูใหญ่ เจ้าสำนักเขากระโดงลงมือเจรจาความเมืองเอง ก็คงจะไม่ปล่อยให้กล้าธรรม เป็นฝ่ายค้านไปเป็นตัวคุมเกมใหญ่ทางการเมือง อยู่ข้างนอกอย่างแน่นอน
ที่สำคัญคือพรรคกล้าธรรมเหมือนกับน้ำ เคยทำให้เรือภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลได้ ด้วยคะแนนเสียงอย่างนี้ ก็สามารถจมเรือรัฐบาลภูมิใจไทยได้อย่างง่ายดายเหมือนกัน เรื่องอะไรจะเสี่ยง ให้โง่เหรอ คอยดูกัน"