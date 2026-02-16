เย้ยกฎหมายโลก! ทุนสีเทาใช้แรงงานเขมรผลิตแบงก์ 100 ดอลลาร์ปลอม ประชิดชายแดนไทย

เปิดพิกัดลับอาณาจักรอาชญากรรม! เผยคลิปนาที “แรงงานเขมร” ปั๊มแบงก์ 100 ดอลลาร์ปลอม ภายในฐานสแกมเมอร์แห่งใหม่ของกลุ่มทุนจีนเทา ณ เมืองมาลัย จ.บันเตียเมียนเจย ห่างจากชายแดนไทยเพียง 5 กม. หวั่นเป็นแหล่งกบดานและผลิตเงินเถื่อน
วันนี้ (16 ก.พ.) เพจ “Army Military Force”ได้โพสต์คลิปวิดีโอเผยให้เห็นแรงงานชาวกัมพูชาผลิต ธนบัตรดอลลาร์สหรัฐปลอม (100 ดอลลาร์) ภายในฐานสแกมเมอร์แห่งใหม่ ในพื้นที่เมืองมาลัย จังหวัดบันเตียเมียนเจย ห่างจากปอยเปตเพียง 50 กิโลเมตร
โดยระบุข้อความว่า “แรงเขมรผลิตธนบัตร 100 ดอลลาร์ปลอมภายในฐานสแกมเมอร์แห่งใหม่ของกลุ่มทุนจีนเทาที่เมืองมาลัย (ម៉ាឡៃ) จังหวัดบันเตียเมียนเจย พิกัด 13°32'10.7"N 102°34'17.1"E ห่างจากปอยเปตประมาณ 50 กิโลเมตร หรือเพียง 4-5 กม. จากชายแดนไทย“
สำหรับ การผลิตธนบัตรปลอมมูลค่าสูง (High-Quality Counterfeit) เป็นอาชญากรรมระดับสากลที่หน่วยงานระดับโลกต้องเฝ้าระวัง พร้อมเตือนประชาชนบริเวณชายแดน หากมีการจับจ่ายใช้สอยหรือรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในช่วงนี้ ควรตรวจสอบธนบัตรฉบับ 100 ดอลลาร์อย่างละเอียด เนื่องจากมีการรายงานว่ากลุ่มทุนจีนเทาใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัยในการปลอมแปลง