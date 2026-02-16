ไทยไม่สะเทือน! รมว.วัฒนธรรมคอนเฟิร์มสถานะสงกรานต์ไทยในยูเนสโก กัมพูชาเสนอชื่อใหม่ไม่ทำลายสิทธิมรดกชาติ

ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.วัฒนธรรม สยบกระแสข่าวประเทศเพื่อนบ้านเตรียมชงขึ้นทะเบียนยูเนสโกปี 70 ยืนยันสงกรานต์ไทยได้รับการรับรองสมบูรณ์แล้วตั้งแต่ปี 66 และไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ชี้ชัดวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันขึ้นทะเบียนซ้ำได้ ยูเนสโกไม่ได้ให้สิทธิขาดเพียงประเทศเดียว พร้อมสั่งติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดเพื่อปกป้องมรดกชาติอย่างแข็งขัน
จากกรณีที่ประเทศกัมพูชาเสนอรายการ Mohasangkran chnam thmey, the traditional Khmer New Year in Cambodia เข้าสู่กระบวนการพิจารณาเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การยูเนสโก (UNESCO)
ล่าสุดเมื่อวันที่ 15 ก.พ. นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ออกมาโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ยืนยันสถานะ "ประเพณีสงกรานต์ไทย" ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก (UNESCO) สำเร็จตั้งแต่ปี 2566 การเสนอของประเทศอื่นไม่มีผลกระทบต่อสถานะของไทย โดยกระทรวงวัฒนธรรมยังคงเดินหน้าผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยชนิดอื่นสู่ระดับสากลอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"ประเพณีสงกรานต์ไทย” ขึ้นทะเบียนยูเนสโก (Unesco) แล้วตั้งแต่ปี 66 มีผลสมบูรณ์ แม้กัมพูชาเตรียมเสนอขึ้นทะเบียนในปี 2570 ยืนยันไม่กระทบประเทศไทย
นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ชี้แจงกรณีกระแสข่าวที่ประเทศกัมพูชาเสนอรายการ Mohasangkran chnam thmey, the traditional Khmer New Year in Cambodia ต่อ UNESCO ว่าเป็นข้อมูลจริงตามที่สื่อมวลชนได้นำเสนอ
แต่อย่างไรก็ตาม นางสาวซาบีดาขอยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่กระทบต่อสถานะ “สงกรานต์ในประเทศไทย” ซึ่งประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี 2566 ฉะนั้น การขึ้นทะเบียนดังกล่าวของประเทศไทยมีผลสมบูรณ์ และไม่ถูกกระทบจากการเสนอของประเทศอื่น โดยการขึ้นทะเบียนของ UNESCO ไม่ได้เป็นการรับรองความเป็นเจ้าของแต่เพียงประเทศเดียว เนื่องจากประเพณีที่มีลักษณะใกล้เคียงกันสามารถมีความคล้ายคลึงกันได้ในหลายประเทศ
ไทยยังมีรายการมรดกวัฒนธรรมที่เสนอเพิ่มเติมอีกหลายชนิด เช่น ชุดไทย มวยไทย ผ้าขาวม้า และลอยกระทง เป็นต้น โดย “ชุดไทย” มีกำหนดเข้าสู่การพิจารณาของ UNESCO ในปลายปี 2569 นี้ กระทรวงวัฒนธรรมโดยรัฐบาลไทย ทำงานเชิงรุกในทุกมิติเพื่อปกป้องทุนวัฒนธรรมไทยและมรดกของชาติทุกประเภทให้เป็นของชาติไทยอย่างแข็งขัน
ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมในฐานะหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนทราบ และติดตามความคืบหน้าการดำเนินการดังกล่าวของประเทศกัมพูชาอย่างใกล้ชิดต่อไป"
สำหรับประเทศไทย ได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ปัจจุบันมีรายการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนระดับโลกแล้ว 6 รายการ ได้แก่
- โขน (ปี 2561)
- นวดไทย (ปี 2562)
- โนรา (ปี 2564)
- สงกรานต์ (ปี 2566)
- ต้มยำกุ้ง (ปี 2567)
- เคบายา (ปี 2567-เสนอร่วมหลายประเทศ)