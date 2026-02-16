"นันทิวัฒน์" ซัด กกต.สอบตก! เลือกตั้ง 7 วันยังไร้คนรับรอง แฉวงจรซื้อเสียงหมื่นล้าน-หนทางรัฐบาลใหม่ตีบตัน

นันทิวัฒน์ สามารถ อดีตรอง ผอ.ข่าวกรองแห่งชาติ ระเบิดความอัดอั้นผ่านโซเชียล ชี้การเมืองไทยหลังเลือกตั้ง 7 วันตกอยู่ในภาวะ "หนทางตีบตัน" แฉยับวงจรซื้อเสียงหมื่นล้านที่ กกต.ทำอะไรไม่ได้เพราะพยานไม่กล้าเสี่ยงตายขึ้นศาล จี้ปมนักการเมืองจ้องตีรวนหวังเลือกตั้งโมฆะเพื่อสู้ใหม่ ตอกย้ำภาพน้ำเน่าเดิมๆ ที่เน้นโกงเพื่อไปถอนทุนคืนจากอภิมหาโครงการรัฐ
เมื่อวันที่ 15 ก.พ. นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตเลขานุการ รมว.ต่างประเทศ และอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบายความเบื่อหน่ายต่อวงจรการเมืองไทยที่ยังติดหล่มการโกง การซื้อเสียง และการไม่ยอมรับกติกา ซึ่งส่งผลให้ประเทศย่ำอยู่กับที่และไร้ทางออกที่ชัดเจน โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"หนทางตีบตัน เลือกตั้งผ่านมา 7 วันแล้ว
พรรคไหนได้กี่เสียงชัดๆ ยังไม่มี กกต. กำลังถูกรุมถล่มเละไม่สามารถประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการได้แม้แต่คนเดียว กกต.ถูกก่นด่า ไม่สามารถแจกใบเหลืองแดง คนเขารู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองว่าซื้อเสียง ศาลถามหาพยานพร้อมหลักฐาน
มีใครยอมเป็นพยานขึ้นศาลด้วยวิญญาณ
แต่ไม่มีลมหายใจ เพราะตายไปก่อนแล้ว
นักการเมืองตีรวน อยากให้นับคะแนนใหม่ บางพวกไปไกล จะให้เลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะ อยากสู้ใหม่อีกสักยก เอาจริงๆ นับคะแนนใหม่ ผลจะพลิกหน้ามือเป็นหลังมือได้ไหม น้ำเงินแพ้ส้ม แพ้แดง ใครเชื่ออย่างนี้ยกมือขึ้น หรือหากมีเลือกตั้งใหม่เกิดขึ้นจริงๆ พรรคไหนจะชนะ ใครสามารถอ่านใจคนไทย แต่ไทยจะว่างเว้นไม่มีรัฐบาลไปอีกกี่เดือน รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลรักษาการ ไม่มีอำนาจบริหารราชการใดๆ นอกจากทำงานประจำ เพื่อนบางคนเครียดโทร.มาบ่นว่า เบื่อมาก ยิ่งได้ฟังอินฟลูเอนเซอร์เจ้าเก่าพูดตำหนิโน่นนี่นั่น ด่าพรรคบางพรรค ทำนองว่าเลวอย่างนั้นอย่างนี้ ไม่ควรร่วมรัฐบาล อยากจะถามเพื่อนๆ ลอยๆ ไม่ต้องการคำตอบ ชี้มาที พรรคไหนไม่ใช้เงินซื้อเสียง ซื้อเสียงเป็นพันเป็นหมื่นล้าน จะเอาทุนคืนยังไง ถอนทุนคืนจากงบประมาณ สร้างอภิมหาโครงการ พรรคไหนบ้างที่ไม่โกง นักการเมืองขาวสะอาด
เบื่อการเมืองเลือกตั้งอย่างนี้หรือยัง
ถ้านักการเมืองแก้กฎหมายเพื่อตัวเองได้
ใครจะเอากระบวนไปผูกคอแมวได้
การเมืองไทยคงย่ำอยู่ในน้ำเน่าเช่นนี้อีกนาน แพ้ไม่รู้จักแพ้ ชอบโกงไปโกงมา
หลีกเลี่ยงกฎหมายจับไม่ได้ถึงจะเก่ง
ไทยจะอยู่กันอย่างนี้หรือ"