นิทานการเมืองเรื่องจริง? ดร.กิตติธัช แฉสูตร "เกลียดสิ่งใดมักได้สิ่งนั้น" เมื่อขั้วขัดแย้งจ่อผนึกกำลังเป็นฝ่ายค้าน

ดร.กิตติธัช ชัยประสิทธิ์ โพสต์ภาพนัยแฝงเขย่าขั้วการเมือง เปิดตัว "ฝ่ายค้านหลากสี" เขียว-ฟ้า-ส้ม หลังพรรคกล้าธรรมของ ร.อ.ธรรมนัส และพรรคประชาธิปัตย์ภายใต้การนำของอภิสิทธิ์ จ่อแท็กทีมพรรคประชาชนทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาล ตอกย้ำภาพความพ่ายแพ้ของขั้วขัดแย้งเดิมที่ต้องมาบรรจบกันในจุดเดียว
เมื่อวันที่ 15 ก.พ. ดร.กิตติธัช ชัยประสิทธิ์ นักวิชาการอิสระ และอาจารย์ด้านสถาปัตยกรรม ได้ออกมาโพสต์ ภาพบุคคลสำคัญทางการเมืองที่ถูกนิยามว่าเป็น “ฝ่ายค้านหลากสี” ไม่ว่าจะเป็น สีเขียว ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สีฟ้า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สีส้ม นายพริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ "ไอติม" ท่ามกลางกระแสข่าวลือว่า ทั้งสามสีจะกลายเป็นฝ่ายค้าน ทั้งที่ก่อนหน้านี้ ต่างฝ่ายต่างไม่ขอทำงานด้วยกัน ทั้งนี้ ดร.กิตติธัช ได้โพสต์ภาพดังกล่าวพร้อมระบุข้อความว่า
"เกลียดสิ่งใดมักได้สิ่งนั้น พบกับ ฝ่ายค้าน สีเขียว ฟ้า และส้ม กันได้เลยครับ"