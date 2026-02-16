"ตฤณ" ถอดรหัสลับพิธีชงชา! แฉสื่อจีนส่งนัยยะถึงไทย ลวกน้ำร้อนขจัดทุนเทา ปราบสแกมเมอร์ ฟื้นเศรษฐกิจ

เจาะรหัสลับ "กงฟูชา" ตฤณ วุ่นกลิ่นหอม นายกสมาคมการค้าดิจิทัลไทย ถอดรหัสภาพประวัติศาสตร์สื่อรัฐบาลจีนเผยภาพผู้นำไทยร่วมวงชงชา ชี้ไม่ใช่เพียงจารีตโบราณแต่คือ "สารลับทางการเมือง" แฝงนัยยะ 4 ขั้นตอน ตั้งแต่การลวกน้ำร้อนเพื่อ "ขจัดทุนเทา" ไปจนถึงการจัดสรรผลประโยชน์ที่ลงตัว พร้อมเผยข่าวดีรับความเชื่อมั่น นทท.จีนทะลักเข้าไทยเพิ่ม 3 เท่าตัว
วันนี้ (16 ก.พ.) นายตฤณ วุ่นกลิ่นหอม นายกสมาคมการค้าดิจิทัลไทย (TDTA) และผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าด้านเทคโนโลยีและการค้าระหว่างไทย-จีน ออกมาโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว ชี้ การที่สื่อรัฐบาลจีนนำเสนอภาพผู้นำไทยร่วมพิธีชงชา มีนัยยะลึกซึ้งทางจารีตการเมืองที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังระบุเพิ่มเติมว่าพิธีชงชาไม่ใช่แค่การดื่ม แต่คือสัญลักษณ์ของความร่วมมือในการปราบปรามทุนเทา การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ที่สมดุล และความพยายามร่วมกันอย่างอดทนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ทั้งนี้ นายตฤณ ได้ระบุข้อความว่า
"ลงช้าหน่อยแต่อยากลงภาพนี้ เพราะมีนัยยะแฝงทางการเมืองระดับประเทศที่สื่อจีนนำเสนอ ซึ่งปกติจะไม่ค่อยเห็นทางการจีน ปฏิบัติจารีตการเมืองแบบนี้กับผู้นำประเทศไทย
มองผิวเผินคือ การ ไปนั่งชม การชงชา หรือ กงฟูชา 工夫茶 ซึ่งจะมีอยู่ 4 ขั้นตอนที่อยู่ในกระบวนการนี้ และ มีความนัยแฝงทางการเมือง คือถ้าไม่ถามเจ้าหน้าที่ทางการฑูตจีน ก็จะมองผ่านไปแบบไม่เข้าใจนัยยะของภาพ
กระบวนการทั้งสี่ ที่มีความนัยแฝง ในความสัมพันธ์นี้
1. ลวกให้ร้อน = คือ สัญญาณเริ่มต้นของการใช้น้ำร้อนฆ่าเชื้อ หรือ การร่วมมือขจัดทุนเทา ที่จีนแผ่นดินใหญ่ต้องการ
2. ชงให้พอดี = คือ ทำให้ผลผลิตได้ปริมาณตามต้องการ ทั้งเราและจีน
3. รินให้เหมาะสม = คือ การซื้อ การขาย ทั้ง 2 ฝ่ายจะยอมรับ การค้า การลงทุน ในสัดส่วนพอเหมาะ พอดี
4. ดื่มให้ได้รส = ปกติชาจะมีรสชาติไม่สม่ำเสมอ แต่ในฐานะเจ้าบ้านก็จะหยิบชาที่ดีให้ แขก ก่อน
หลังจาก จบพิธี ทางการจีน ก็ไม่ได้แจ้ง แต่ด้วยความที่อยู่จีน เลยเห็นการลงโฆษณา ว่ามีการ อัดแคมเปญ ตรุษจีน มาไทย รัวๆพอสมควร จากสายการบินจีน จน ตอนนี้ยอด นทท จีน เพิ่มจากปกติมาเกือบ 3 เท่า ยาวไปจนถึงช่วง 25 กพ.นี้ จากปกติ เรารับ นทท จีน ประมาณ 1.5 - 2 หมื่นคนต่อวัน
เอาแค่วันแรกที่แคมเปญเริ่มต้นตอน 8 กพ พร้อมส่วนลดตั๋วบินมาไทย ยอดวันที่ 12 กพ นทท.จีน มาลง เชียงใหม่ เพื่อมางานไม้ดอก ไม้ประกับ, ไชน่าทาว์น และ ก็ถนนคนเดิน ซึ่งก็ทะลุมาปริ่ม 30,000 ถ้ารวม นทท ชาติอื่นๆด้วย ก็ 36,500 คน กลมๆ
โดยส่วนมากมาด้วยโปรฯ ตั๋วประหยัดแบบไม่ได้โหลดสัมภาระ และมีค่าใช้จ่ายตลอด 3 วันที่มาไทย เฉลี่ยหัวละ 2,000 - 3,000 หยวน ไม่รวมกับค่าตั๋วโดยสารราคาประหยัด
ก็ต้องจับตาต่อไปว่า ทางการจีน จะมีโปรฯ อะไรมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมกับข้อแลกเปลี่ยนให้ไทย ช่วยปราบปราม scammer และส่งตัวผู้ต้องหากลับไปรับโทษที่จีน เหมือน กรณี ของ นาย เฉอ จื้อเจียง ที่ส่งตัวกลับจีนไปเมื่อ 22 ตค. ปีที่แล้ว
ซึ่งฟังเสียงคนจีน แล้วชอบการกระทำครั้งนั้นของรัฐบาลไทยมาก และได้คะแนนความเชื่อมั่น ที่อยากกลับมาเที่ยวไทย เพิ่มขึ้นพอสมควร
สิ่งสุดท้ายที่อยากสรุป เหตุการณ์ในภาพ คือ คำว่า "กงฟู" 工夫 ที่มีความหมายแฝง ถึงว่า การอดทน พยายามฝึกฝนสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเวลานานมากพอจนเกิดความเชี่ยวชาญ มันอาจจะสะท้อนความหมายได้หลายมุมมอง ผมถามคนในรูปฝั่งสถานฑูตจีน ถึงความหมาย โดยรวม แต่เค้าได้ให้มาหลายมุมมอง
ส่วนมุมที่ผมชอบคำอธิบายมากที่สุดคือ คำว่า
"กงฟูชา หรือ การชงชา ก็เหมือนกับชีวิต เราไม่จำเป็นต้องรีบร้อน มันจะมีช่วงจังหวะชีวิตที่ดีที่สุดของมัน ขอแค่เราอดทน และพยายามมากพอ""