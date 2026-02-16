"ทนายบอน" โพสต์นิทานเจ็บจี๊ด! แฉ "สายลับกำมะลอ" อ้างเจาะความลับได้ แต่สุดท้ายคว้าน้ำเหลว

"ทนายบอน" ณัฐนันท์ กัลยาศิริ โพสต์นิทานการเมืองสุดแสบ! เล่าบทสนทนาสายลับรายงานผู้นำประเทศ อ้างเจาะความลับคู่แข่งได้เบ็ดเสร็จ แต่พอถูกซักไซ้ไล่เลียงกลับตอบอ้ำอึ้ง "ข้อมูลยังไม่อยู่ในมือ" สะท้อนภาพพวกเก่งแต่ทฤษฎีแต่ไร้ผลงานจริง เจ้าตัวทิ้งท้ายแค่เรื่องสมมติ อย่าคิดมาก!
วันนี้ (16 ก.พ.) นายณัฐนันท์ กัลยาศิริ หรือที่รู้จักกันในชื่อ "ทนายบอน" ทนายความและนักการเมืองชาวไทยที่มีบทบาทโดดเด่นในด้านกฎหมายและการเมืองท้องถิ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ออกมาโพสต์ข้อความ เล่านิทานเกี่ยวกับสายลับรายงานผู้นำว่าสามารถ "รู้วิธี" เจาะความลับของประเทศคู่แข่งได้แล้ว โดยอธิบายขั้นตอนการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างซับซ้อน แต่ในความเป็นจริง ยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลใดๆ ได้เลย เพราะข้อมูลทั้งหมดไม่ได้อยู่ในความครอบครอง ทำให้ผู้นำต้องผิดหวังกับคำอ้างที่เกินจริง ทั้งนี้ "ทนายบอน" ได้ระบุข้อความว่า
"[ในที่สุดเราก็เจาะความลับได้แล้ว]
บทสนทนาระหว่างที่สายลับรายงานข่าวให้ผู้นำประเทศมหาอำนาจแห่งหนึ่ง
สายลับ : ท่านผู้นำครับ เราเจาะความลับของชาติ xxx ได้แล้วครับ มันไม่เป็นความลับอีกต่อไป
ผู้นำ : เก่งมาก ทำได้ยังไง
สายลับ : เราต้องสแกนตรงข้อมูลนั้น แล้วเอาข้อมูลที่ได้ไปเชื่อมโยงกับข้อมูลโน้น แล้วก็ ... แล้ว ... แล้ว ... แล้ว ... ครับ เราเจาะความลับได้แล้วครับ
ผู้นำ : ดีมาก ได้ความลับอะไรมาแล้วบ้าง เล่ามาเดี๋ยวนี้ เราจะได้ล้มมันซะที
สายลับ : ตอนนี้ยังไม่ได้เลยครับ เพราะว่าข้อมูลนั้นอยู่ตรงโน้น ข้อมูลโน้นอยู่ตรงนี้ครับ มันไม่ได้อยู่ในมือเรา แล้วเราก็เอาข้อมูลมาไม่ได้ เราเลยยังเชื่อมข้อมูลไม่ได้ครับ
ผู้นำ : ...
แค่เรื่องสมมตินะครับ อย่าไปคิดอะไรมาก"