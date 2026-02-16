หาดูยาก!! พบ “ปลาโรนัน” สัตว์ป่าคุ้มครองใกล้สูญพันธุ์ โผล่ว่ายน้ำใต้ท้องทะเลสิมิลันในรอบหลายปี

พบปลาโรนัน สัตว์หายากยุคดึกดำบรรพ์โผล่น้ำตื้นที่สิมิลัน หัวหน้าอุทยานฯ เผยเป็นสัญญาณความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารและระบบนิเวศ หลังเจ้าหน้าที่ชุดดำน้ำพบตัวในระดับความลึกเพียง 3 เมตร ย้ำเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่ต้องช่วยกันดูแล
เมื่อวันที่ 15 ก.พ. เพจ “อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน - Mu Ko Similan National park” โพสต์คลิปวิดีโอเผยให้เห็นพบปลาโรนัน สัตว์ป่าคุ้มครอง ว่ายน้ำอยู่บริเวณใต้ท้องทะเลสิมิลัน
โดยทางเพจรายงานว่า “นายศิริวัฒน์ สืบสาย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 20.00 น. เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดำน้ำ สำรวจพบปลาโรนัน ที่ความลึก 3 เมตร บริเวณหาดเล็ก (Honey moon bay) ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ใต้ท้องทะเลสิมิลันได้เป็นอย่างดี
มาทำความรู้จักเจ้าปลาหน้าตาแปลกตัวนี้กันปลาโรนัน มีรูปร่างกึ่งฉลามกึ่งกระเบน (ส่วนหัวแบนเหมือนกระเบน แต่หางแข็งแรงมีครีบเหมือนฉลาม) จนได้ฉายาว่า "Guitarfish" เพราะรูปร่างคล้ายกีตาร์ เป็นปลาที่มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่ ยุคจูราสสิคตอนต้น หรือกว่าร้อยล้านปีก่อน ถือเป็นสัตว์ที่หาดูได้ยากมากในปัจจุบัน การที่ปลาโรนันเข้ามาใกล้ชายหาดเกาะเมียง (หาดเล็ก) แสดงว่าระบบนิเวศบริเวณนั้นสงบ น้ำสะอาด และมีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์
ปลาโรนันเป็น สัตว์ป่าคุ้มครอง ตามกฎหมายไทย และอยู่ในสถานะ "ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง" (Critically Endangered) ในระดับโลกหากนักท่องเที่ยวพบเจอ ห้ามสัมผัส จับ หรือรบกวน ให้รักษาระยะห่างและถ่ายภาพความประทับใจไว้ก็เพียงพอ เพื่อให้พวกเขาอยู่คู่กับสิมิลันไปนาน ๆ”