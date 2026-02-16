"หมอเหรียญทอง" เดือด! แฉนายจ้างไทยทิ้งแรงงานเถื่อนป่วยให้ รพ. แบกภาระ ประกาศกร้าวไม่ขอรับรักษา

รพ.มงกุฎวัฒนะ ประกาศมาตรการเด็ดขาด ปฏิเสธรับภาระรักษาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย หลังนายจ้างไทยมักง่ายนำลูกจ้างป่วยมาทิ้งไว้แล้วชิ่งหนี จี้กระทรวงแรงงานจัดการนายจ้างตัวต้นเรื่องให้เป็นเยี่ยงอย่าง ลั่นไม่มีงบประมาณแบกรับภาระซ้ำซากอีกต่อไป
เมื่อวันที่ 15 ก.พ. พลตรี นายแพทย์ เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ได้ออกมาโพสต์ข้อความ เผยว่ารพ.มงกุฎวัฒนะ ประสบปัญหา นายจ้างไทย ลักลอบนำแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่เจ็บป่วยมาทิ้งไว้ให้ทางโรงพยาบาลดูแล โดยปฏิเสธความรับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม รพ.มงกุฎวัฒนะ ปฏิเสธการรับภาระรักษาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่นายอธิป จันทร์เดิม นำมาทิ้งไว้ พร้อมจี้ให้กระทรวงแรงงานเอาผิดนายจ้างรายดังกล่าวอย่างถึงที่สุด ทั้งนี้ "หมอเหรียญทอง" ได้ระบุข้อความว่า
"รพ.มงกุฎวัฒนะ ขอความช่วยเหลือด่วนที่สุด เนื่องจาก นาย อธิป นายจ้างไทย ได้ลักลอบนำแรงงานพม่าเข้ามาทำงานโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย แล้วนำลูกจ้างมาทิ้งให้เป็นภาระกับ รพ.มงกุฎวัฒนะ เนื่องจากเกิดอาการเจ็บป่วยโดยปฏิเสธความรับผิดชอบของการเป็นนายจ้างเหมือนนายจ้างเลวทุกๆรายที่ผ่านมา
รพ.มงกุฎวัฒนะขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า รพ.มงกุฎวัฒนะไม่มีงบประมาณใดๆที่จะนำมาช่วยรักษาคนต่างด้าวที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนสิทธิประกันสังคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับ
การนำคนต่างด้าวที่เป็นแรงงานเถื่อนมาทิ้งให้เป็นภาระแก่ รพ.มงกุฎวัฒนะ เกิดขึ้นหลายครั้งหลายครา โดยไม่เคยมีใครรับผิดชอบ แม้แต่กระทรวงแรงงานก็ไม่เด็ดขาด ปล่อยปละละเลย
ครั้งนี้ รพ.มงกุฎวัฒนะจึงมีความจำเป็นต้องเด็ดขาดและขอประกาศความไร้มนุษยธรรม ทั้งนี้เพื่อมิให้ รพ.มงกุฎวัฒนะต้องแบกภาระแรงงานเถื่อนผิดกฎหมายจากนายจ้างไทยซ้ำซากอีกต่อไป และขอความกรุณากระทรวงแรงงานได้โปรดดำเนินการอย่างจริงจังและเด็ดขาดกับ นาย อธิป จันทร์เดิม นายจ้างไทยคนนี้ด้วย เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างเช่นนี้อีก
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา
ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ"