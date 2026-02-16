สะเทือนใจคนรักสัตว์! คนร้ายราดน้ำมันจุดไฟเผาสุนัขไซบีเรียนกลางถนน เจ้าของร้องสื่อช่วยล่าตัว

วอนช่วยเหลือ เจ้าของสุนัขไซบีเรียนเข้าแจ้งความหลังถูกคนร้ายราดน้ำมันจุดไฟเผากลางถนน ก่อนสุนัขวิ่งหนีไฟกลับบ้านในสภาพบาดเจ็บสาหัส เหตุเกิดคืนวันที่ 13 ก.พ. พื้นที่บ้านแหลมขวัญ จ.สงขลา วอนผู้เห็นเหตุการณ์ช่วยให้เบาะแส
วันนี้ (16 ก.พ.) ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความร้องขอความช่วยเหลือจากสังคม หลังสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี ถูกคนร้ายก่อเหตุราดน้ำมันแล้วจุดไฟเผาทั้งเป็นกลางถนน ก่อนที่สุนัขจะกัดฟันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกลับมาที่บ้านในสภาพไฟลุกท่วมตัวและได้รับบาดเจ็บอย่างหนัก
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวันที่ 13 ก.พ. บริเวณซอย 4 บ้านแหลมขวัญ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยเจ้าของสุนัขระบุว่า ขณะนี้ได้นำสุนัขส่งรักษากับสัตวแพทย์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีบาดแผลไฟไหม้เป็นบริเวณกว้าง อาการยังน่าเป็นห่วง
เจ้าของได้เข้าแจ้งความไว้เป็นหลักฐานแล้ว พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ที่อยู่ในละแวกดังกล่าว หากมีกล้องวงจรปิดหรือเห็นบุคคลต้องสงสัยในช่วงเวลาดังกล่าว ขอให้นำข้อมูลส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ เพื่อเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ขณะที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป มีประชาชนจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นแสดงความสะเทือนใจและโกรธแค้นต่อการกระทำอันโหดร้าย หลายคนระบุว่า “จิตใจทำด้วยอะไร” และเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เร่งจับกุมผู้ก่อเหตุโดยเร็ว พร้อมทั้งขอให้สุนัขปลอดภัยและผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ ขณะเดียวกันบางความเห็นยังเรียกร้องให้ลงโทษผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ซ้ำอีกในสังคม.