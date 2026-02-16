สยบข่าวลือ! ศิริราช-กรมควบคุมโรค ยันชัด "ไวรัสนิปาห์" ยังไม่ถึงไทย ที่แท้แค่ไข้หวัด

โซเชียลแชร์วุ่นไวรัสนิปาห์โผล่ศิริราช-จันทบุรี ล่าสุด รพ.ศิริราช - กรมควบคุมโรค ยืนยัน เป็นข่าวปลอมเผยเคสต้องสงสัยที่แท้แค่เชื้อพาราอินฟลูเอนซ่า ย้ำชัดประเทศไทยยังไม่พบผู้ติดเชื้อแม้แต่รายเดียว
จากกรณีในโลกออนไลน์มีผู้โพสต์ข้อความระบุว่า “ด่วน ไวรัสนิปาห์ ถึงไทยแล้ว ใส่แมสก์ป้องกันตัวไว้ ศิริราช 1 case จันทบุรี 6 case”
ล่าสุด วันนี้ (16 ก.พ.) เพจ “sirirajpr” ของ โรงพยาบาลศิริราช ได้โพสต์ชี้แจงว่า ข่าวศิริราชรับเคสไวรัสนิปาห์ เป็นข่าวปลอมนะครับ เช็คข่าวก่อนส่งต่อ (15 ก.พ.69)
พร้อมระบุเพิ่มเติมว่า เคสที่สงสัย ผลการตรวจออกมาเป็น พาราอินฟลูเอนซ่า (โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากไวรัสที่คล้ายไวรัสไข้หวัดใหญ่) ไม่ใช่ไวรัสนิปาห์ ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัสนิปาห์ได้จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ขณะเดียวกัน เพจ “กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข” ได้ออกมายืนยันว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง ระบุว่า “ว่า ข่าวปลอมอย่าแชร์ “ไวรัสนิปาห์ถึงไทย” แล้ว กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตรวจสอบแล้ว พบว่ายังไม่พบผู้ป่วยไวรัสนิปาห์ในไทย”