"ช่อ" ลั่น "จบนะคะ" พรรคการเมืองถือหุ้นสื่อไม่ผิด กฎหมายห้ามแต่ สส.

"ช่อ" ลั่นเลิกปั่น "สเปกเตอร์ ซี" จะทำพรรคประชาชนโดนยุบ แจงพรรคไม่ได้ถือหุ้นแม้แต่หุ้นเดียว อีกทั้งกฎหมายห้ามแต่ “ผู้ลงสมัคร สส.” ไม่ได้ห้ามพรรคการเมือง แนะหันไปสนใจเรื่อง กกต. ไม่โปร่งใสดีกว่า
เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2569 นางสาวพรรณิการ์ วานิช คณะก้าวหน้า โพสต์ถึงกรณี บริษัทสเปกเตอร์ ซี ถูกกล่าวหาว่าเป็นแหล่งไอโอ ของพรรคประชาชน ว่า ....
“หลังจากมีการอธิบายที่มาเรื่องบริษัทสเปกเตอร์ ซีไปเรียบร้อยหมดแล้ว ก็ยังมีผู้ดั้นด้นจะโจมตีต่อ โดยมั่วซั่วไปว่าพรรคถือหุ้นสื่อ โดนยุบพรรคแน่
ข้อเท็จจริงคือ
1. พรรคไม่ได้มีหุ้นในสเปคเตอร์ซีแม้แต่หุ้นเดียว แต่มีสถานะเป็นหนึ่งในลูกค้าหลายรายของบริษัท
2. กฎหมายห้าม “ผู้ลงสมัคร สส.” ถือหุ้นสื่อ ไม่ใช่ห้ามพรรคการเมืองถือหุ้นสื่อ แม้แต่หัวหน้าพรรคการเมืองก็ถือหุ้นสื่อได้ หากไม่ได้ลงสมัคร สส.
จบนะคะ ไปสนใจเรื่อง กกต. บัตรเขย่ง และทำข้อมูลประชาชนรั่วไหลดีกว่า อันนั้นเรื่องใหญ่และกระทบคนไทยทุกคนจริงๆ”