เลือกตั้งผวา! ข้อมูลรั่วคนไทยทั้งแผ่นดิน แฮกเกอร์เจาะช่องโหว่ดูดเรียบ หวั่นรู้ใครโหวตใคร

ผู้เชี่ยวชาญไอทีแฉระบบตรวจสอบสิทธิไร้มาตรการความปลอดภัย ทำข้อมูลคนไทยรั่วไหลยกประเทศ เผยนาทีระทึกแฮกเกอร์ดูดข้อมูลขายต่อตลาดมืดราคาหลักร้อย ล่วงรู้ยันชื่อพ่อแม่-เลขบัตรประชาชน หวั่นกระทบความลับการลงคะแนน ล่าสุดเจ้าหน้าที่โร่ปิดรอยรั่วแล้ว
เมื่อวันที่ 15 ก.พ. นายธนรัตน์ เกื้อวัฒนาพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ภาคเอกชน ได้ออกมาโพสต์ข้อความ ระบุว่าระบบตรวจสอบรายละเอียดผู้มีสิทธิเลือกตั้งขาดมาตรการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ทำให้คนภายนอกสามารถดึงข้อมูลคนไทย "ทั้งประเทศ" ออกมาได้ ทั้งนี้ผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
"อัปเดต 22.30 วันวาเลนไทน์ เจ้าหน้าที่แก้ไขระบบเรียบร้อย โดยเพิ่มมาตรการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เข้าไปเรียบร้อยครับ
White Hacker ท่านหนึ่งฝากมา ระบบตรวจสอบรายละเอียดผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไม่มีมาตรการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เป็นเหตุให้ข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งรั่วไหล "ทั้งประเทศ"
ข้อมูลที่รั่วไหล
1. เลขบัตรประชาชน
2. ชื่อจริง (ไม่มีนามสกุล)
4. ลำดับในบัญชี ทั้ง ส.ส. และประชามติ
5. จังหวัดที่มีสิทธิ
6. เขตที่มีสิทธิ
7. หน่วยเลือกตั้ง
โดยเฉพาะลำดับในบัญชี เพราะข้อมูลนี้ปรากฏอยู่ในต้นขั้วด้วย ทำให้สามารถล่วงรู้ได้ง่ายยิ่งขึ้นว่าผู้ใดโหวตอะไร
ย้ำอีกที ช่องโหว่นี้เป็นเพราะไม่มีมาตรการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์มาควบคุมเลยครับ ใครก็สามารถเข้าไปดูดฐานข้อมูลทั้งประเทศออกมาได้"
ต่อมาเจ้าตัวออกมาโพสต์อีกว่า งามไส้ มีคนส่งรูปนี้มาให้ มีการดูดเอารายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปประกอบกับข้อมูลที่หลุดก่อนหน้า ได้ออกมาเป็นชุดข้อมูลที่สมบูรณ์ขนาดนี้เลย
พี่ๆ นักข่าวครับ เพื่อความแฟร์ ขอชี้แจงนิดหนึ่งครับว่า ข้อมูลการเลือกตั้งที่หลุด ไม่มีชื่อพ่อแม่ แต่ด้วยความที่มีเลขบัตรหลุดมาทำให้โจรเอาไปประกอบกับข้อมูลที่รั่วไหลอยู่ก่อนหน้า จนได้ชุดข้อมูลตามในภาพครับ
โอเค ผมได้ภาพชัดๆ มาแล้วครับ มีคนดูดรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เพิ่งหลุด ไปรวมกับข้อมูลเดิมที่หลุด ได้ชุดข้อมูลที่น่าสะพรึงจริงๆ ครับ รู้ยันชื่อพ่อชื่อแม่ ในกลุ่มซื้อขายข้อมูลชุดนี้กันแค่หลักร้อยบาทครับ
