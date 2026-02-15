﻿เจออีก! ทุ่นระเบิด 10 ลูกพื้นที่บ้านชำราก ชี้ชัดกัมพูชาลอบวางใหม่ ทร.ประณาม ผิดกฎหมายระหว่างประเทศ

ไทยพบหลักฐานกัมพูชาลอบวางทุ่นระเบิดใหม่ในแผ่นดินไทยพื้นที่บ้านชำราก จ.ตราด อีก 10 ลูก เมื่อวันที่ 14 ก.พ.ที่ผ่านมา ชี้ชัดละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
วันนี้(15 ก.พ.) พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม กองทัพเรือ (นปท.ทร.) ตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN-2 สภาพใหม่ จำนวน 6 ทุ่น ในพื้นที่บ้านชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด ระหว่างปฏิบัติการยึดคืนและเคลียร์พื้นที่ตามแผน “ตราดพิฆาตไพรี” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569
จากการตรวจสอบยืนยันว่า เป็นทุ่นระเบิดที่ถูกนำมาวางใหม่โดยฝ่ายตรงข้าม ไม่ใช่ทุ่นตกค้างเดิม อีกทั้งในพื้นที่ใกล้เคียงยังพบทุ่น PMN-1 จำนวน 3 ทุ่น และ POMZ จำนวน 1 ทุ่น ระหว่างการพัฒนาเส้นทางทางยุทธวิธีตามแนวชายแดน
กองทัพเรือยืนยันว่า ฝ่ายไทยปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมไทย–กัมพูชา เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2568 อย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักมนุษยธรรม ไม่ใช้และไม่สนับสนุนการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลในทุกกรณี
การใช้ทุ่นระเบิดดังกล่าว โดยเฉพาะ PMN-2 สภาพใหม่ ถือเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและพันธกรณีด้านการห้ามใช้ทุ่นระเบิดอย่างร้ายแรง ฝ่ายไทยขอประณามการกระทำดังกล่าว และจะบันทึกหลักฐานอย่างเป็นระบบ พร้อมดำเนินการตามกรอบกฎหมายและกลไกระหว่างประเทศต่อไป