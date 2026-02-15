xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานวโรกาสให้ ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 77 เฝ้าฯ รับพระราชทานประกาศนียบัตร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้ 15 ก.พ.69 เวลา 17.32 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอดิศักดิ์ ตันติวงศ์ นายกเนติบัณฑิตยสภา นำ ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 77 ปีการศึกษา 2567 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานประกาศนียบัตร

ในโอกาสนี้ เนติบัณฑิต สมัยที่ 76 ปีการศึกษา 2566 ที่ยังไม่ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานประกาศนียบัตร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานประกาศนียบัตรด้วย









ในหลวง-พระราชินี พระราชทานวโรกาสให้ ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 77 เฝ้าฯ รับพระราชทานประกาศนียบัตร
ในหลวง-พระราชินี พระราชทานวโรกาสให้ ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 77 เฝ้าฯ รับพระราชทานประกาศนียบัตร
ในหลวง-พระราชินี พระราชทานวโรกาสให้ ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 77 เฝ้าฯ รับพระราชทานประกาศนียบัตร
ในหลวง-พระราชินี พระราชทานวโรกาสให้ ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 77 เฝ้าฯ รับพระราชทานประกาศนียบัตร
ในหลวง-พระราชินี พระราชทานวโรกาสให้ ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 77 เฝ้าฯ รับพระราชทานประกาศนียบัตร