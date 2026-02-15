ในหลวง-พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าฯ

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เฝ้า และเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพุทธรูป เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๙
วันนี้ 15 ก.พ.69 เวลา 18.31 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระโสภณธรรมวงศ์ (วศก ปญฺญาอกฺโข) เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เฝ้า และเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย ยุคคลาสสิก เนื้อสำริด ขนาดหน้าตัก ๑๕ นิ้ว พระพุทธรูปปางลีลา ศิลปะสุโขทัย เนื้อว่านบุทองคำ ความสูง ๓.๕ นิ้ว มมและพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะอยุธยา เนื้อบุทองคำ ขนาดหน้าตัก ๑.๕ นิ้ว แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย ยุคคลาสสิค เนื้อโลหะลงรักปิดทอง ขนาดหน้าตัก ๘ นิ้ว พระพุทธรูปปางเปิดโลก ศิลปะสุโขทัย เนื้อว่านบุทอง ความสูง ๓.๕ นิ้ว และพระพุทธรูปปางนาคปรก ศิลปะลพบุรี เนื้อชิน ความสูง ๑.๕ นิ้ว แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๙
จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา พร้อมครุยวิทยฐานะ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์ โดยหนึ่งในพระราชปณิธาน คือ การส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนผ่านการกีฬาและการออกกำลังกาย ประกอบกับพระปรีชาสามารถด้านกีฬาเป็นที่ประจักษ์ ทรงสนพระราชหฤทัย และทรงพระปรีชาสามารถในกีฬาหลายประเภท อาทิ กีฬาฟุตบอล และกีฬาจักรยาน ทรงริเริ่มกิจกรรม “Bike for Mom” หรือ “ปั่นเพื่อแม่” และ “Bike for Dad” หรือ “ปั่นเพื่อพ่อ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซี่งเป็นกิจกรรมที่ปลุกพลังความรัก ความสามัคคีในสังคม
สร้างกระแสการออกกำลังกายที่แพร่หลายไปทั่วทั้งประเทศ นอกจากนี้ ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ กับเป็นขวัญกำลังใจแก่นักกีฬา และสมาคมกีฬา ตลอดจนเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด ทอดพระเนตรการแข่งขัน และพระราชทานถ้วยรางวัลในการแข่งขันกีฬารายการต่าง ๆ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการกีฬาไทยเป็นล้นพ้น
ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย พร้อมครุยวิทยฐานะ แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีด้วยสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงเป็นแบบอย่างในการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ กับทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพ ด้วยพระปรีชาสามารถด้านกีฬา
ทรงพระวิริยอุตสาหะ และทรงทุ่มเทพระวรกายในการฝึกฝนจนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหลากหลายชนิด อาทิ กีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง ทรงร่วมการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งกับทีมนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งทีมชาติไทย ซึ่งสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่ง “ทูตส่งเสริมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งประเภทหญิง” (Ambassador for Women’s Ice Hockey) แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เป็นพระองค์แรก กีฬาเรือใบ ทรงร่วมการแข่งขันเรือใบหลายรายการ ที่สำคัญคือ ทรงนำทีมเรือใบทีมชาติไทยชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทเรือคีลโบ๊ท (SSL47) ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ2569 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน นับเป็นเกียรติประวัติที่สำคัญยิ่งแก่ประเทศไทย รวมถึงกีฬากรีฑา และกีฬาจักรยานอีกด้วย