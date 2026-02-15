สุดอาลัย “พ.ต.วัชรินทร์ เข็มทอง” ทหารกล้าแนวหน้าชายแดน เสียชีวิตด้วยไข้เลือดออก

ขอแสดงความอาลัย พ.ต.วัชรินทร์ เข็มทอง ถึงแก่กรรมอย่างสงบ ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า หลังเข้ารับการรักษาอาการไข้เลือดออกขั้นรุนแรง ก่อนหน้านี้เพียง 4 วัน มีการประกาศขอรับบริจาคเกล็ดเลือดกรุ๊ป O เพื่อช่วยชีวิต แต่สุดท้ายไม่สามารถยื้อไว้ได้ ท่ามกลางความอาลัยของผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และครอบครัว
วันนี้ (15 ก.พ.) เพจ “มังกรซ่อนตัว” ได้โพสต์ข้อความอาลัย “ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ พ.ต.วัชรินทร์ เข็มทอง อายุ 46 ปี ท่านได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10.13 น. ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ภายหลังเข้ารับการรักษาอาการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
ตลอดระยะเวลาการรับราชการ ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ คุณงามความดีและความทุ่มเทของท่านจะคงอยู่ในความทรงจำของผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ที่เคยร่วมปฏิบัติภารกิจด้วยตลอดไป
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุคติในสัมปรายภพ และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังครอบครัวและญาติมิตรทุกท่าน”
โดยก่อนหน้านี้ 4 วันได้มีการขอรับบริจาคเกล็ดเลือดกรุ๊ปโอ (O) ให้ พันตรี วัชรินทร์ เข็มทอง (MTTS36) ทหารนักรบในแนวหน้าชายแดนไทย-กัมพูชา ป่วยเป็นไข้เลือดออกขั้นรุนแรง ต้องการรับบริจาคเลือดจำนวนมาก แต่สุดท้ายไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้