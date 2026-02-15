ชูวิทย์ชี้ “ส้มพ่าย” เพราะหลงกระแสโลกโซเชียลฯ ไม่เข้าใจ “โลกความจริง” ของชนบท

ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมืองชื่อดังวิเคราะห์ผลเลือกตั้งล่าสุด ระบุพรรคส้มพ่ายเพราะหลงกระแสโลกโซเชียล ไม่เข้าใจ “โลกความจริง” ของชนบท ขณะที่พรรคน้ำเงินใช้กลยุทธ์ชนบทล้อมเมือง พร้อมตั้งรัฐบาลสูตรผสม
วันนี้ (15 ก.พ.) เฟซบุ๊กของ ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมืองชื่อดัง ได้โพสต์ข้อความวิพากษ์สถานการณ์การเมืองหลังการเลือกตั้ง ภายใต้หัวข้อ “อุดมการณ์ที่กินไม่ได้” โดยระบุว่า แม้เวลาจะผ่านไปครบสัปดาห์หลังวันเลือกตั้ง แต่สถานการณ์บ้านเมืองยังไม่นิ่ง พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ยังต้องชี้แจงกรณีถูกร้องเรียนเรื่องความไม่ชอบมาพากลในการจัดการเลือกตั้ง จนกว่าผลคะแนนจะประกาศอย่างเป็นทางการ
เจ้าตัวระบุว่า ความพ่ายแพ้อย่างหมดรูปของ “พรรคส้ม” ไม่เกินความคาดหมาย ขณะที่ “พรรคน้ำเงิน” สามารถกวาดที่นั่งได้เกือบ 200 ที่นั่งตามที่เขาเคยวิเคราะห์ไว้ พร้อมชี้ว่ากระแสสนับสนุนในโลกโซเชียลของพรรคส้มกระเพื่อมได้เพียงในกลุ่มคนเมือง แต่ไม่สามารถขยายฐานไปยังชนบทได้ เมื่อผลคะแนนออกมาจึงเกิดความตื่นตระหนก ถึงขั้นเรียกร้องให้นับคะแนนใหม่ในบางเขตและขยายวงไปสู่ข้อเสนอให้นับใหม่ทั่วประเทศ
ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ยังมองว่า สังคมไทยยังคงติดหล่มความขัดแย้ง จากอดีตที่แบ่งเป็นเหลือง-แดง มาสู่ความขัดแย้งระหว่างรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ พร้อมเปรียบประเทศไทยว่าเคยเป็น “เสือ” ของเอเชีย แต่ปัจจุบันเศรษฐกิจตกต่ำต่อเนื่องจนกลายเป็น “แมวซึม” นอกจากนี้ยังวิเคราะห์การจัดตั้งรัฐบาลของพรรคน้ำเงินว่าเป็นสูตรผสมกับพรรคแดงและพรรคเล็ก เพื่อสกัดพรรคเขียว พร้อมยกบทบาทของอนุทินว่าได้พัฒนาชั้นเชิงทางการเมืองอย่างรวดเร็ว
ในตอนท้าย เขาระบุว่าพรรคส้มติดกับดักอุดมการณ์ โดยเฉพาะประเด็นการแก้ไขกฎหมายอาญา มาตรา 112 ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาทางกฎหมายในอนาคต และสรุปว่าความพ่ายแพ้ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะคู่แข่งหรืออำนาจเก่า แต่เป็นเพราะ “อุดมการณ์ที่กินไม่ได้” และความผิดพลาดทางยุทธศาสตร์ของพรรคส้มเอง พร้อมทิ้งท้ายว่าพรรคอาจเผชิญความแตกแยกภายในในเวลาไม่นาน หากไม่ปรับทิศทางทางการเมืองให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของสังคมไทย.