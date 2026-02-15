อุทยานเขาใหญ่เตรียมทบทวน ขออนุญาตจัดอีเวนต์ หลังงานวิ่งเอกชนล่มไม่เป็นท่า

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แสดงความเสียใจกรณีนักวิ่งกิจกรรม Khao Yai Wild Breeze Run 2026 ถูกเท เหตุการบริหารจัดการภายในของผู้จัดงานผิดพลาด ตัดสินใจจัดอาหารเช้า กิจกรรมเดิน-วิ่ง และจัดรถรับ-ส่งไปจุดขึ้นรถมินิบัสปากช่อง และสถานีรถไฟปากช่อง เผยคราวหน้าเตรียมทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตจัดอีเวนต์ครั้งต่อไปให้รอบคอบและละเอียดมากขึ้น
วันนี้ (15 ก.พ.) อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ชี้แจงว่า ตามที่ได้มีการกำหนดจัดกิจกรรมเดิน–วิ่ง Khao Yai Wild Breeze Run 2026 ในพื้นที่ของ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 และต่อมาผู้จัดงานได้ประกาศยกเลิกกิจกรรม ส่งผลให้ผู้สมัครเข้าร่วมงานได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากนั้น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ขอเรียนชี้แจงดังนี้
กิจกรรมดังกล่าวจัดโดย บริษัท ฮอสพิทอล เฮลท์แคร์ จำกัด ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา ซึ่งได้ดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่จัดกิจกรรมอย่างถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับชุมชน และมีแนวทางสนับสนุนรายได้ส่วนหนึ่งสำหรับเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) จึงได้อนุญาตให้จัดกิจกรรมภายใต้เงื่อนไขและมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดเส้นทางวิ่ง 2 ระยะ ได้แก่ 5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร ใช้เส้นทางสัญจรภายในอุทยานฯ และใช้พื้นที่ลานกางเต็นท์สำรองเขาร่มเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ
อย่างไรก็ตาม ต่อมาปรากฏว่าการบริหารจัดการภายในของผู้จัดงานเกิดความผิดพลาด ไม่สามารถจัดเตรียมที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกได้เพียงพอกับจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพิ่มเติมที่ไม่เป็นไปตามแผนและมาตรการที่ได้รับอนุญาต ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามกำหนด และมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากได้รับผลกระทบ แม้การจัดงานจะอยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดกิจกรรม แต่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้เข้าร่วมงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยจากสัตว์ป่า บริเวณลานกางเต็นท์เขาร่มตลอดช่วงเวลาที่มีผู้เข้าร่วมงาน
2. จัดเตรียมอาหารเช้าร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา (ผัดหมี่โคราช ข้าวผัด และส้มตำ) ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน
3. จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งสำหรับผู้ที่ยังอยู่ร่วมงาน จำนวน 1,000 คน ของเช้าวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569
4. จัดรถรับ-ส่งผู้เข้าร่วมงานที่เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ ไปยังจุดขึ้นรถมินิบัสปากช่อง และสถานีรถไฟปากช่อง
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และความไม่สะดวกที่ส่งผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ทั้งนี้ หน่วยงานได้ดำเนินการแก้ไขสถานการณ์อย่างเต็มความสามารถ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลความปลอดภัยของทุกท่านอย่างดีที่สุด
ขอขอบคุณทุกท่านที่มีความเข้าใจ และขอยืนยันว่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัย ความถูกต้องตามระเบียบ และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่อย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ จากข้อผิดพลาดในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จะนำเหตุการณ์ดังกล่าวไปทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตในครั้งต่อไป ให้มีความรอบคอบและละเอียดมากยิ่งขึ้น