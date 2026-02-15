ชื่นชมพลทหาร ทอ. ช่วยเหลือหญิงลากคอไอ้โรคจิต ลูบขาบนรถทัวร์ที่ชลบุรี

กองทัพอากาศชื่นชมพลทหารสังกัดกองบิน 7 สุราษฎร์ธานี ช่วยเหลือหญิงรายหนึ่ง ถูกชายโรคจิตลูบต้นขาขณะนั่งรถทัวร์เข้ากรุงเทพฯ พร้อมเป็นพยานขึ้นโรงพักให้ด้วย
วันนี้ (15 ก.พ.) เฟซบุ๊ก กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force โพสต์ข้อความแสดงความชื่นชม พลทหารวิษณุ เอี่ยมหิรัญ สังกัดกองบิน 7 อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ที่เข้าช่วยเหลือสุภาพสตรีกำลังถูกกระทำอนาจาร บนรถโดยสารประจำทางจากจังหวัดชลบุรี ไปยังกรุงเทพมหานคร เพื่อไปสอบวิชาการของผู้สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2569 ที่ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันรุ่งขึ้น
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ (14 ก.พ.) เวลาประมาณ 11.00 น. ผู้เสียหาย เพศหญิง อายุ 23 ปี ได้นั่งรถบัสโดยสารมาจากแยกสุรศักดิ์ อ.ศรีราชา เพื่อที่จะไปสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 ระหว่างทางได้นอนหลับ มารู้สึกตัวขณะที่รถบัสวิ่งผ่านถนนเศรษฐกิจ บายพาสบ้านบึง เขตเทศบาลนครบ้านสวน อ.เมืองฯ ถูกลูบบริเวณต้นขาด้านซ้าย ทราบชื่อภายหลังคือนายสมชาย ภักดี อายุ 45 ปี ชาว ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เป็นคนลูบ กระทำอนาจาร
พลทหารวิษณุ ที่นั่งรถบัสคันเดียวกันจึงเข้าช่วยเหลือทันที พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เข้าระงับเหตุ และร่วมควบคุมตัวผู้ก่อเหตุ รวมทั้งเป็นพยานให้แก่ผู้เสียหายอีกด้วย โดยผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความกับ ร.ต.อ.หญิง พิมพ์ลภัส แก้วอาษา รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.เมืองชลบุรี ในที่สุด