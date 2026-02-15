xs
xsm
sm
md
lg

ชื่นชมพลทหาร ทอ. ช่วยเหลือหญิงลากคอไอ้โรคจิต ลูบขาบนรถทัวร์ที่ชลบุรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กองทัพอากาศชื่นชมพลทหารสังกัดกองบิน 7 สุราษฎร์ธานี ช่วยเหลือหญิงรายหนึ่ง ถูกชายโรคจิตลูบต้นขาขณะนั่งรถทัวร์เข้ากรุงเทพฯ พร้อมเป็นพยานขึ้นโรงพักให้ด้วย

วันนี้ (15 ก.พ.) เฟซบุ๊ก กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force โพสต์ข้อความแสดงความชื่นชม พลทหารวิษณุ เอี่ยมหิรัญ สังกัดกองบิน 7 อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ที่เข้าช่วยเหลือสุภาพสตรีกำลังถูกกระทำอนาจาร บนรถโดยสารประจำทางจากจังหวัดชลบุรี ไปยังกรุงเทพมหานคร เพื่อไปสอบวิชาการของผู้สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2569 ที่ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันรุ่งขึ้น

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ (14 ก.พ.) เวลาประมาณ 11.00 น. ผู้เสียหาย เพศหญิง อายุ 23 ปี ได้นั่งรถบัสโดยสารมาจากแยกสุรศักดิ์ อ.ศรีราชา เพื่อที่จะไปสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 ระหว่างทางได้นอนหลับ มารู้สึกตัวขณะที่รถบัสวิ่งผ่านถนนเศรษฐกิจ บายพาสบ้านบึง เขตเทศบาลนครบ้านสวน อ.เมืองฯ ถูกลูบบริเวณต้นขาด้านซ้าย ทราบชื่อภายหลังคือนายสมชาย ภักดี อายุ 45 ปี ชาว ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เป็นคนลูบ กระทำอนาจาร

พลทหารวิษณุ ที่นั่งรถบัสคันเดียวกันจึงเข้าช่วยเหลือทันที พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เข้าระงับเหตุ และร่วมควบคุมตัวผู้ก่อเหตุ รวมทั้งเป็นพยานให้แก่ผู้เสียหายอีกด้วย โดยผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความกับ ร.ต.อ.หญิง พิมพ์ลภัส แก้วอาษา รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.เมืองชลบุรี ในที่สุด






ชื่นชมพลทหาร ทอ. ช่วยเหลือหญิงลากคอไอ้โรคจิต ลูบขาบนรถทัวร์ที่ชลบุรี
ชื่นชมพลทหาร ทอ. ช่วยเหลือหญิงลากคอไอ้โรคจิต ลูบขาบนรถทัวร์ที่ชลบุรี
ชื่นชมพลทหาร ทอ. ช่วยเหลือหญิงลากคอไอ้โรคจิต ลูบขาบนรถทัวร์ที่ชลบุรี