“พี่เต้ พระราม 7” บุกรายการ “พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร” โชว์วิดพื้นกลางสตูฯ แถลงการณ์แฉกลโกงเลือกตั้ง พร้อมย้ำชัดนโยบายทำได้จริง เย็นนี้ 18.00 น.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 – นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หรือ “เต้ พระราม 7” เลขาธิการพรรคทางเลือกใหม่ บุกสตูดิโอรายการ “พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร” เพื่อชี้แจงประเด็นร้อนทางการเมืองและข้อกังวลเรื่องความผิดปกติของคะแนนเลือกตั้ง พร้อมโชว์ความพร้อมทางร่างกายด้วยการวิดพื้นบนโต๊ะทำงานกลางรายการ ยืนยันจิตวิญญาณนักสู้เพื่อความยุติธรรม

โดยเพจเฟซบุ๊ก “พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร”  โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่า “พี่เต้คนจริง วิดพื้นโชว์บนโต๊ะสตู😆 18น เย็นนี้epเต็ม โกงเลือกตั้ง คะแนนไดโนเสาร์ถูกปล้น คนอดรีแพร์ ฝังมุก 😡 ทำนายจุดจบตาแหวง นโยบายพี่เต้ทำได้จริงยังไง และจุดกำเนิดเต้พระราม7 ห้ามพลาดเด็ดขาด #โกงเลือกตั้ง #ตุ๋ยดุ้ย #เต้พระราม7”

ติดตามชมการสัมภาษณ์ฉบับเต็มและภาพเหตุการณ์จริงได้ในรายการ "พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร"
วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
รับชมทาง: https://www.facebook.com/share/1Ae5YHVZfg/?mibextid=wwXIfr









