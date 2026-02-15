มวยถูกคู่คนดูถูกใจ สองรุมหนึ่งแก้วตาเดินหน้าชน เจี๊ยบ-ไอซ์ เคยรักมากก็เกลียดมากได้

คนเคยรักสู้กันยิบตา เจี๊ยบ อมรัตน์ กล่าวหา แก้วตา ธิษะณา พังเพราะสารเสพติด เจอโต้กลับเตรียมตัวรับหมายศาล ฟ้องถึงที่สุด อีแก่ไร้จิตสำนึก เคยรักมากก็เกลียดมากได้ อีกคู่ ไอซ์ รักชนก เปิดวอร์ "เหยียดคนที่ตำแหน่งต่ำกว่า" เจอตอบกลับ "แพ้เลือกตั้งเพราะมึงเป็นแกนนำ" เอาเด็กทะเลาะกับแม่ค้า สำทับเรื่องประกันสังคม เอาข้อมูลคนอื่นมาพูด ไม่มีปัญญาทำเอง
วันนี้ (15 ก.พ.) กรณี "แกัวตา" ธิษะณา ชุณหะวัณ อดีต สส.กทม.พรรคประชาชน ออกมาแฉพฤติกรรมเบื้องหลังของพรรคประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ บริษัท สเปคเตอร์ ซี จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารอนาคตใหม่ ศูนย์ปฏิบัติการชี้นำข้อมูลข่าวสาร หรือ IO (Information Operation)
เรื่องนี้ทำเอา "เจี๊ยบ" อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล อดีต สส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล ต้องออกมาโพสต์ข้อความระบุว่า "ไม่ว่าองค์กรใด ก็ไม่ควรเป็นแพะรับบาปให้กับคนที่พังตัวเอง ด้วยสารเสพติด" ก่อนที่ ธิษะณา ชุณหะวัณ จะแคปข้อความดังกล่าวมาพร้อมกับโพสต์ว่า "เตรียมตัวรับหมายศาลค่ะ ฟ้องถึงที่สุด อีแก่ไร้จิตสำนึก"
นอกจากนี้เจ้าตัวยังได้คอมเมนต์ต่ออีกว่า "ลบโพสต์ทำไมอีแก่ไร้จิตสำนึก Amarat Chokepamitkul เคยรักมากก็เกลียดมากได้นะคะ"
ล่าสุด อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ได้เคลื่อนไหวผ่านโซเชียลอีกครั้ง โดยโพสต์ข้อความพาดพิงถึง ธิษะณา ชุณหะวัณ ในทำนองตอบโต้ พร้อมระบุว่า “ระหว่างรอรับหมายศาล "อีแก่ไร้จิตสำนึก" ขอแชร์ข่าวเก็บไว้”
อีกด้านหนึ่ง "ใบตองแห้ง" อธึกกิต แสวงสุข คอลัมนิสต์เว็บไซต์ประชาไท โพสต์ข้อความระบุว่า "แก้วตา เป็นคนที่จุดยืนเข้มข้น ไม่เห็นด้วยกับพรรค ทั้งตอนโหวตอนุทิน โหวตพระคลังข้างที่ ไปให้กำลังใจคดี 112 บ่อยครั้ง แต่ปัญหาบางด้าน ซึ่งไม่ใช่เรื่องจุดยืน อย่างที่เท้งบอกว่าพูดไม่ได้ พูดแล้วแก้วตาจะเสียหาย ทำให้ไม่ได้ไปต่อ แล้วแก้วตาก็ทำให้ทุกคนเห็น ว่าทำไมไม่ได้ไปต่อ
เสียดายจุดยืน ถ้าเธอนิ่ง มั่นคง ไม่เห็นด้วยกับพรรค ก็ออกมาทำงานด้านสิทธิมนุษยชน พิสูจน์ตัวเอง เป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อขบวนประชาธิปไตย โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สส. แต่นี่ แก้วตาปิดหนทางของตัวเองไปแล้ว"
ปรากฎว่า "ไอซ์" รักชนก ศรีนอก ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน คอมเมนต์ว่า "เหยียดคนที่ตำแหน่งต่ำกว่า เห็นคนไม่เท่ากันเนี่ยนะพรี่ ไม่มีปัญหาเรื่องจุดยืน" ทำให้ ธิษะณา ชุณหะวัณ ตอบกลับว่า "แพ้เลือกตั้งเพราะมึงเป็นแกนนำนั่นแหละค่ะ ไม่มีความน่าเชื่อถืออะไรเลย มึงเห็นแกนนำแคมเปญหาเสียงทั่วโลกเค้าเอาเด็กทะเลาะกับแม่ค้าในตลาดทุกวันนำหาเสียงหรอ แพ้แล้วยังไม่เจียม"
เมื่อ ไอซ์ รักชนก กล่าวว่า " นี่คุณใช่คนเดียวกันไหมเนี่ย กับที่เคยมาเกาะแขนดิฉัน พยายามจะตื้อให้ดิฉันคุยด้วย แล้วบอกด้วยเสียงอ่อนหวานว่าขอบคุณมากนะที่ไอซ์ทำงานหนักเพื่อพรรคของเรา งานของไอซ์มีคุณค่ากับประชาชนกับพรรคมากๆเลย" ธิษะณา ชุณหะวัณ ตอบกลับว่า "ตอนไหนนะ อวยตัวเองประสาท" และว่า "แล้วงานของมึงคืออะไรนะ ประกันสังคม? ข้อมูลก็มาจากบอร์ดประกันสังคมกับเนม สมองมึงมีแต่ขี้เลื่อยเอาข้อมูลคนอื่นมาพูดไม่มีปัญญาทำเองหรอก"