คุกไม่พอขัง! กิตติพงษ์พรรคประชาชนชี้ กปน.เข้าถึงต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง ผิดอาญามาตรา 164

กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน ระบุ กปน. ทุกคนที่เข้าถึงต้นขั้วบัตรเลือกตั้งมีโอกาสทำผิดอาญา มาตรา 164 คุก 5 ปี ปรับ 100,000 บาท
วันนี้ (15 ก.พ.) แพลตฟอร์ม X ของนายกิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน โพสต์ข้อความระบุว่า "ตอนนี้ กปน. ทุกคนที่เข้าถึงต้นขั้วบัตรเลือกตั้งมีโอกาสทำผิดอาญา ม.164 ครับ"
มาตรา 164 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน รู้หรืออาจรู้ ความลับในราชการ กระทำโดยประการใด ๆ อันมิชอบด้วย หน้าที่ ให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
