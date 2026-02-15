นักวิ่งเซ็งโดนผู้จัดเท งานวิ่งเขาใหญ่ไวด์บรีซ พบที่อยู่เดียวกับบ้านผู้สูงอายุ

นักวิ่งรวมตัวขอเงินคืนจากผู้จัดงานวิ่ง Khaoyai Wild Breeze Run 2026 หลังพบไม่ได้รับเต็นท์ อาหาร ก่อนประกาศยกเลิกกิจกรรม และจะทยอยโอนเงินกลับบางส่วน อ้างทำเสื้อและเหรียญไปแล้ว พบผู้จัดมีที่อยู่เดียวกับบ้านผู้สูงอายุ
วันนี้ (15 ก.พ.) ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รายงานข่าวแจ้งว่าเมื่อคืนที่ผ่านมา มีนักวิ่งจำนวนมากมารวมตัวกันเหมือนกำลังขอเงินคืนจากผู้จัดงานวิ่ง Khaoyai Wild Breeze Run 2026 เนื่องจากบางคนไม่ได้รับเต็นท์ บางคนไม่ได้รับอาหาร บางคนกำลังขอเงินคืนและจะเดินทางกลับบ้าน กระทั่งได้ประกาศยกเลิกกิจกรรม รถผู้จัดงานและรถพยาบาลได้ออกจากพื้นที่ รวมถึงนักวิ่งหลายคนขับรถออกจากพื้นที่ไป เหลือไว้แต่นักวิ่งส่วนหนึ่งที่พักค้างในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ต่อมา ผู้จัดงานได้ประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมตามกำหนดการเดิม โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากเหตุสุดวิสัยและข้อจำกัดบางประการด้านการบริหารจัดการ ทางผู้จัดขออภัยต่อผู้สมัครทุกคน ผู้สนับสนุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้ตามแผนที่วางไว้ ส่วนค่าสมัคร ทางทีมงานจะดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้สมัครทุกคน โดยทยอยคืนเป็นรอบตามลำดับการสมัคร และจะแจ้งขั้นตอนพร้อมกำหนดระยะเวลาอย่างชัดเจนภายใน 3 วัน
ล่าสุด ผู้จัดงานแจ้งให้นักวิ่งทุกคนส่งสลิปการโอนเงินตอนสมัคร กับเลขที่บัญชี แล้วจะทยอยโอนเงินกลับให้ เนื่องจากได้มีการจัดทำเหรียญและเสื้อวิ่งแล้ว จึงขอหักค่าใช้จ่ายตรงนี้ออกสำหรับคนที่รับเสื้อและเหรียญ ซึ่งพบว่ามีนักวิ่งหลายคนไม่ได้เสื้อและเหรียญ บางคนไม่ได้เต็นท์ด้วยซ้ำ ทั้งที่จ่ายค่าสมัครไปแล้ว อีกทั้งในช่วงชุลมุนยังมีค่าเดินทาง ค่าเสียเวลา จะชดเชยอย่างไร ถึงกระนั้นมีนักวิ่งบางส่วนแจ้งความกับตำรวจแล้ว และมีการตั้งไลน์กลุ่มโอเพ่นแชตรวบรวมผู้เสียหายด้วย
สำหรับงานวิ่ง Khaoyai Wild Breeze Run 2026 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 พ.ย. แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ฟันรัน 5 กิโลเมตร 999 บาท มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร 999 บาท และฮันนีมูนบัดดี้ 2 คน 1,999 บาท ซึ่งจะได้บิบ เสื้อวิ่ง สิทธิเข้าพื้นที่พักค้างคืนซึ่งจัดสรรโดยผู้จัด เดินเทรลป่า ไนต์ซาฟารี คูปองอาหารและเครื่องดื่ม และสิทธิลุ้นรับรางวัลใหญ่รถยนต์ไฟฟ้า 1 คัน โดยให้โอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชี บริษัท ฮอสพิทอล เฮลท์แคร์ จำกัด
ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า บริษัท ฮอสพิทอล เฮลท์แคร์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2566 ทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ 453 ถนนสุรนารี ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา มีนางสาวปุณยาพร แก้ววิเศษ เป็นกรรมการบริษัท แต่ไม่พบข้อมูลงบการเงิน และจากการค้นหาพบว่า เป็นที่อยู่เดียวกับ บ้านลลิสา เนอร์สซิ่งโฮม สาขานครราชสีมา การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง