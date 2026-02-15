2 นักข่าวเขมรโดนรวบ หลังรายงานข่าวแหล่งสแกมเมอร์จังหวัดตาแก้ว นอภ.-ตำรวจรับสินบน

นักข่าวกัมพูชา 2 รายถูกตำรวจจับกุม หลังรายงานข่าวจังหวัดตาแก้วเป็นแหล่งสแกมเมอร์ นายอำเภอและตำรวจในพื้นที่รับสินบน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ จนท.อ้างเป็นข่าวเท็จทำลายความเชื่อมั่นของนักลงทุนในจังหวัด
วันที่ 14 ก.พ. Khmer Times รายงานว่า นักข่าว 2 คนในจังหวัดตาแก้ว (Takeo) ของกัมพูชา ถูกตำรวจจับกุม ด้วยข้อหาเผยแพร่ข่าวที่ทางการอ้างว่าเป็นข่าวเท็จ หลังจากทั้งสองได้รายงานว่าจังหวัดตาแก้วเป็นแหล่งที่ตั้งของขบวนการหลอกลวงออนไลน์ หรือสแกมเมอร์
นักข่าวทั้งสองที่ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 ได้แก่ นายพรอม โสพาย (Prom Sophay) และนายเซียง บุนซง (Seang Bunsong) ทั้งสองถูกเจ้าหน้าที่จับกุมในคนละสถานที่
รายงานระบุว่า การจับกุมเกิดขึ้นหลังจากนักข่าวได้เผยแพร่ข่าวว่า ในจังหวัดตาแก้วมีแหล่งหลอกลวงออนไลน์ โดยอ้างว่านายอำเภอบาตี (Bati District) และผู้กำกับการตำรวจอำเภอบาตี รับสินบนจำนวน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทางการยืนยันว่าไม่เป็นความจริง
เจ้าหน้าที่อ้างว่าการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จอาจสร้างความตื่นตระหนกและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน