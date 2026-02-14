ทำไมเพิ่งมาโวย? “ชูชาติ” สงสัยกลุ่มต้านบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง ปี 66 เงียบกริบ แต่รอบนี้ดิ้นจะให้โมฆะ!

‘ชูชาติ ศรีแสง’ อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา กางระเบียบ กกต. ข้อ 129 ยันการใส่บาร์โค้ดในบัตรเลือกตั้งเป็นอำนาจตามกฎหมายเพื่อป้องกันการปลอมแปลงบัตร หรือ ‘ไพ่ไฟ’ พร้อมตั้งคำถามเจ็บแสบถึงกลุ่มนักวิชาการและสื่อมวลชน ทำไมการเลือกตั้งปี 66 ที่ใช้บัตรแบบเดียวกันถึงเงียบกริบ แต่กลับมาโวยวายหาเหตุล้มเลือกตั้งในครั้งนี้ สงสัยมีผลประโยชน์แอบแฝงหรือไม่
เมื่อวันที่ 13 ก.พ. นายชูชาติ ศรีแสง อดีตข้าราชการตุลาการระดับสูงของไทย ได้ออกมาโพสต์ข้อความเน้นย้ำว่าบาร์โค้ดในบัตรเลือกตั้ง คือ "กลไกป้องกันการทุจริต" ตามกฎหมาย และตั้งคำถามถึงความซ้ำซ้อนหรือผลประโยชน์แอบแฝงของผู้วิพากษ์วิจารณ์ในปัจจุบัน ทั้งนี้ อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ได้ระบุข้อความว่า
"ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 ซึ่งประกาศในราชกิจานุเบกษา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
หมวดที่ 6 ส่วนที่ 1 บัตรเลือกตั้ง ข้อ 129 บัตรเลือกตั้งให้ใช้กระดาษที่มีขนาดกว้างยาวตามความจำเป็น คณะกรรมการอาจกำหนดให้มีรหัส หรือเครื่องหมาย หรือข้อความอื่นใดเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษในบัตรเลือกตั้งโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อป้องกันการปลอมแปลงบัตรเลือกตั้ง
ข้อความที่กล่าวมามีเหตุผลชัดเจนว่าเหตุใดจึงต้องมีบาร์โค้ด-คิวอาร์โค้ดในบัตรเลือกตั้ง เพราะต้องการป้องกันไม่มีการปลอมบัตรเลือกตั้ง เพราะในอดีตเคยมีการปลอมบัตรเลือกตั้งที่เรียกกันว่า “ไพ่ไฟ” กันมาแล้ว
การเลือกตั้งเมื่อปี 2566 บัตรเลือกตั้งก็มีบาร์โค้ด-คิวอาร์โค้ดเช่นเดียวกับการเลือกตั้งในครั้งนี้ แต่ไม่มีนักกฎหมาย ผู้ที่สอนอยู่ในมหาวิทยาลัย สื่อมวลชน อดีต กกต. หรือผู้ที่คิดว่าตนเองมีอิทธิพลอยู่ในสังคมออกมาโวยวายว่า การมีบาร์โค้ด-คิวอาร์โค้ดในบัตรเลือกตั้งเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องแต่อย่างใด
อดสงสัยไม่ได้ว่ากลุ่มคนที่ออกมาโวยวายกล่าวหา กกต. กันอยู่ในขณะนี้ ทำไมการเลือกตั้งในปี 2566 จึงพากันเงียบกริบ แต่เพิ่งมาโวยวายกล่าวหาว่า กกต. ทำผิดกฎหมายในการเลือกตั้งครั้งนี้ จึงต้องยกเลิกการเลือกตั้งและให้มีการเลือกตั้งใหม่
.....ท่านผู้ใดทราบกรุณาช่วยบอกผมด้วยครับ"