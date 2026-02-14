กกต.งานเข้าอีก! พบใบขีดคะแนนทิ้งบ่อขยะ เป็นของเขต 6 สมุทรปราการ เขตเดียวของจังหวัดที่ ปชน.แพ้

กกต.งานเข้าอีก! พบใบขีดคะแนนทิ้งบ่อขยะพระประแดง เป็นของเขต 6 สมุทรปราการ เขตเดียวของจังหวัดที่ ปชน.แพ้ ทั้งที่ในเอกสารที่พบ คะแนนนำลิ่ว ด้าน "วิโรจน์" จี้ กกต. แจง เป็นของจริงหรือไม่
มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา ชาวบ้านพบเอกสาร ใบ ส.ส. 5/11 (บช.) หรือ แบบขีดคะแนนสำหรับการเลือกตั้ง สส. แบบบัญชีรายชื่อ และ ส.ส. 5/11 แบบขีดคะแนนสำหรับการเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขต ของเขตเลือกตั้งที่ 6 สมุทรปราการ ปี 2569 ที่ใช้แล้ว โดยมีคะแนนของพรรคประชาชนนำในทั้งสองแบบ ถูกทิ้งบริเวณบ่อขยะเทศบาลลัดหลวง พื้นที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ด้าน นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร อดีต สส. พรรคประชาชน ได้โพสต์เฟซบุ๊กจี้ กกต. ชี้แจง โดยระบุว่า ...
แบบขีดนับคะแนน (สส.5/11) และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ที่พบที่บริเวณสถานที่ทิ้งขยะ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
.
กกต. ควรชี้แจงนะครับ ว่าเอกสารทั้งหมดนี้เป็นของจริงหรือไม่ และถ้าเป็นของจริง แล้วเอกสารเหล่านี้ถูกนำมาทิ้งไว้ที่กองขยะได้อย่างไร แบบนี้ กกต. ยังกล้าอ้างอีกหรือไม่ว่า เอกสารทั้งหมดไม่ได้ถูกทิ้ง แต่ถูกวางเอาไว้ที่กองวัสดุในหน่วยเลือกตั้ง เพื่อเตรียมยุบรวมหีบ
.
กองขยะขนาดนี้ คงไม่ใช่บริเวณหน่วยเลือกตั้ง หรอกมั้งครับ
.
เมื่อการจัดเก็บ และการเคลื่อนย้ายเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเป็นแบบนี้ กกต. ยังกล้าการันตีได้อีกหรือว่า เอกสารการเลือกตั้งทุกฉบับจะถูกเก็บรักษาเป็นอย่างดี 100% ตลอด 24 ชม.
....
ทั้งนี้ ผลเลือกตั้งในเขตดังกล่าว สส. แบบแบ่งเขต ชัยชนะเป็นของ นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ พรรคภูมิใจไทย และเป็นเพียงเขตเดียวของสมุทรปราการ ที่พรรคประชาชนไม่สามารถเอาชนะได้ จึงยิ่งทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์หนักขึ้นไปอีก
แต่กระนั้น สส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน กำชัยชนะ คะแนนนำห่างจากที่ 2 พรรคภูมิใจไทย ถึงกว่า 1 หมื่นคะแนน