ก๊อปเกรดเอ! เขมรรุกคืบยื่นจด "โมหาสังกรานต์" ขึ้นทะเบียน UNESCO หวังชุบตัวเป็นเจ้าของวัฒนธรรม

เพจดังแฉหลักฐานกัมพูชารุกคืบยึดยื่นจด “โมหาสังกรานต์” ตีตรามรดกเขมรใน UNESCO เรียบร้อยแล้ว จ่อส่ง กุนขแมร์-ลอยกระทง รอคิวเลียนแบบติดๆ
วันนี้ (14 ก.พ.) เพจ “ASEAN “มอง” ไทย” โพสต์ภาพพร้อมเปิดเผยว่าทางกัมพูชารุกคืบยื่นจด "มหาสงกรานต์" ขึ้นทะเบียน UNESCO ใช้ชื่อ "ปีใหม่เขมรแบบดั้งเดิม"
โดยทางเพจระบุข้อความว่า “ตามคาด... กัมพูชาขอขึ้นทะเบียน "มหาสงกรานต์" กับองค์การยูเนสโก ในชื่อ "Mohasangkran chnam thmey, the traditional Khmer New Year in Cambodia" หรือ "โมหาสังกรานต์ ชนัม ทเม็ย, ปีใหม่เขมรแบบดั้งเดิมในกัมพูชา"
โดยข้อมูลดังกล่าวขึ้นหน้าเว็บไซต์ UNESCO สาขามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (ICH) เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะได้รับพิจารณาในปี 2027-2028 ต่อจาก "ประเพณีแต่งงานเขมรแบบดั้งเดิม" ในปี 2026
ส่วนในปีถัด ๆ ไป (คาดว่ากัมพูชาจะยื่นปีละ 1 รายการ) ได้แก่ "มวยกุนขแมร์" ที่มีความแตกต่างกับศิลปะการแสดงโบกะตอร์ที่ได้ขึ้นทะเบียนไปแล้วในปี 2022 และประเพณีลอยกระทงแบบเขมรโบราณ เป็นต้น“
และนอกจากนี้ กัมพูชายังขึ้นทะเบียนประเพณีแต่งงานเขมรแบบดั้งเดิม (สอดไส้ชุดไทย) และล่าสุดนางขอยื่นประเพณีมหาสงกรานต์ ในชื่อ Moha Sangkran (โมหาสังกรานต์) ข้อมูลล่าสุด 14 กุมภาพันธ์ 2026