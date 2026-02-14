ฮือฮา! พบ "ตะโขง" สัตว์ป่าหายากในธรรมชาติครั้งแรกของไทย ที่นราธิวาส หลังเชื่อว่าสูญพันธุ์ไปแล้ว

กรมอุทยานฯ เผยข่าวดีรับต้นปี พบ "ตะโขง" สัตว์เลื้อยคลานหายากในคลองบางสน จ.นราธิวาส ยืนยันด้วยหลักฐานภาพถ่ายชัดเจนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย ชี้อาจมีมากกว่า 1 ตัว หลังทีมวิจัยลงพื้นที่พบเพิ่มอีกขนาด 1.5 เมตร
เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2569 เพจ "กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า Wildlife Research Division" ภายใต้สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เปิดเผยคลิปวิดีโอและภาพถ่ายสุดสำคัญ โดยเหตุการณ์เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 25 มกราคมที่ผ่านมา นายณัฐวุฒิ ยืนชนม์ ชาวบ้านในพื้นที่พบตะโขงขนาดความยาวประมาณ 3 เมตร ลอยคออยู่ริมคลองบางสน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ในช่วงหัวค่ำ จึงได้ใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกภาพไว้ได้อย่างชัดเจน ก่อนที่สัตว์ตัวดังกล่าวจะว่ายน้ำหนีไปเมื่อมีชาวบ้านเริ่มเข้ามาดูมากขึ้น
หลังทราบเรื่อง ในวันที่ 26 มกราคม ทีมสถานีวิจัยสัตว์ป่าป่าพรุ-ป่าฮาลาบาลา ได้ลงพื้นที่เดินส่องไฟสำรวจบริเวณริมคลองดังกล่าวทันที แม้จะไม่สามารถบันทึกภาพเพิ่มได้เนื่องจากสัตว์ไหวตัวทัน แต่อัญเชิญข้อมูลสำคัญว่าพบตะโขงอีกหนึ่งตัวที่มีความยาวเพียง 1.5 เมตร ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ อนุมานได้ว่าในบริเวณนี้มีตะโขงอาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ตัว
การค้นพบครั้งนี้ถือเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ยืนยันว่า "ประเทศไทยยังมีตะโขงอยู่ในธรรมชาติอย่างแน่นอน" จากเดิมที่เคยเชื่อกันว่าสูญพันธุ์ไปจากไทยแล้ว โดยสถานะปัจจุบันของตะโขงมีความน่ากังวลดังนี้
1.IUCN Red List (2023): จัดอยู่ในสถานะ ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered)
2.อนุสัญญาไซเตส (CITES): อยู่ในบัญชีรายชื่อหมายเลข 1 (Appendix I) ห้ามล่าหรือค้าโดยเด็ดขาด เว้นแต่เพื่อการศึกษาวิจัย
สำหรับการพบเห็นครั้งนี้ ถือเป็นการตอกย้ำความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าพรุในอำเภอตากใบ ซึ่งเป็นลำคลองสายหลักที่เชื่อมต่อจากป่าพรุตอนบนลงสู่ทะเล โดยทางกรมอุทยานฯ จะมีการเผยแพร่ข้อมูลประวัติและความสำคัญของตะโขงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มเติมในลำดับต่อไป