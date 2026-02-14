อย่าผลักบาปให้สัตว์ป่า! “ชัยวัฒน์” แฉพิรุธเคสสีดอหูพับ คนเมาฝ่าฝืนคำเตือนแต่ช้างรับกรรม

‘ชัยวัฒน์’ ออกโรงฟาดเดือด ป้อง ‘สีดอหูพับ’ ไม่ใช่ฆาตกร แฉเบื้องหลังความสูญเสียเกิดจากคนเมาฝ่าฝืนคำเตือนเดินเข้าหาอันตรายเอง อัดยับสังคมไทยจัดการความกลัวด้วยการผลักภาระให้สัตว์ป่ารับกรรม ย้ำหากความยุติธรรมยังเลือกข้าง วันหนึ่งเราจะสูญเสียทั้งช้างและศรัทธาในระบบ
จากกรณี ข่าวเศร้าสลดเมื่อ "สีดอหูพับ" ช้างป่าสัญลักษณ์แห่งการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมระหว่างคนกับสัตว์ ได้จากไปอย่างไม่มีวันกลับ
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 13 ก.พ. นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร อดีตข้าราชการระดับสูงในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ออกมาโพสต์ข้อความในประเด็นของระบบยุติธรรมยังเลือกข้างและจัดการปัญหาด้วยความกลัวมากกว่าข้อเท็จจริง ในที่สุดจะสูญเสียทั้งทรัพยากรช้างป่าและความศรัทธาในระบบ โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"ผู้ร้อง…ไม่ได้รับผลกระทบจากช้าง 4 ตัวเลย ไม่ได้โดนทำร้าย ไม่ได้โดนพังบ้าน ไม่ได้โดนพังไร่ แต่ “กลัวว่าอนาคตมันจะเข้าไปถึงตัวเอง” ก็เลยร้อง! นี่คือปัญหาของสังคมไทย…
เรามักจัดการ “ความกลัว” ด้วยการผลักภาระไปให้คนอื่นและผลักชีวิตไปให้สัตว์ป่าเป็นฝ่ายรับกรรม
ส่วนผู้เสียชีวิต 2 ราย… รายแรกเป็นทีมเฝ้าระวังช้างป่า ทำงานเพื่อป้องกันคน แต่ต้องมาเสียชีวิตในพื้นที่เสี่ยง นี่คือความสูญเสียที่ทุกคนควรยืนไว้อาลัย
รายที่สอง…มีการยืนยันชัดเจนว่า “มีอาการเมา” เจ้าหน้าที่สั่งห้ามแล้ว ไม่ให้เข้า แต่ยังฝืนเข้าไปเอง แล้วเกิดเหตุ “หูพับทำร้ายจนเสียชีวิต”
คำถามคือ…นี่เรียกว่าช้างไปทำร้ายเขา? หรือเขา “เดินเข้าไปหาอันตราย” ด้วยตัวเอง? อย่าพูดให้มันบิดเบือนครับ…อย่าพูดให้ช้างกลายเป็นฆาตกร ทั้งที่มันไม่มีสิทธิ์อธิบายอะไรเลย ท่านต้องให้ความเป็นธรรมกับช้างป่าซึ่งพูดไม่ได้!!! เพราะในป่ามีแค่สองฝ่าย…ฝ่ายหนึ่งพูดได้ อีกฝ่ายหนึ่งถูกตัดสินเงียบๆ และถ้าความยุติธรรมยังเลือกข้างอยู่แบบนี้ วันหนึ่ง…เราจะไม่เหลือทั้งช้าง และไม่เหลือทั้งศรัทธาในระบบ"