พาณิชย์เปิดตัวโครงการ "ส่งสุข รับตรุษจีนปีม้าทอง" ผนึกกำลัง 20 ตลาด-ห้างดัง ลดค่าครองชีพประชาชน

ฉลองตรุษจีนปีม้าทองแบบสบายกระเป๋า! พาณิชย์จับมือ 20 ตลาดสดและห้างดังทั่วประเทศ จัดแคมเปญ ‘ส่งสุข รับตรุษจีน 2026’ ขนทัพชุดไหว้เจ้าราคาประหยัด เริ่มต้นไม่เกิน 99 บาท พร้อมสินค้าลดสูงสุด 50% ย้ำสินค้ามีเพียงพอแน่นอน เตรียมส่งสายตรวจคุมเข้มราคาทั่วไทย พร้อมคาดโทษหนักผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคา ปรับสูงสุด 1.4 แสนบาท หรือจำคุก 7 ปี
เมื่อวันที่ 13 ก.พ. นายฉันทพัทธ์ ปัญจมานนท์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน ได้มอบหมายให้ลงพื้นที่เปิดกิจกรรม ณ ตลาดดวงแก้ว พลาซ่า จังหวัดนนทบุรี ภายใต้ชื่องาน “พาณิชย์ส่งสุข รับตรุษจีน ปีม้าทอง 2026” ซึ่งกรมฯ ได้ประสานความร่วมมือกับผู้บริหารตลาดดวงแก้ว สมาคมตลาดสดไทย และสมาคมการค้าตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรไทย เพื่อเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าเทศกาลตรุษจีนในราคาประหยัด เพิ่มทางเลือกให้ประชาชน โดยสินค้าราคาพิเศษ ได้แก่ ไก่ต้มสุกทั้งตัว ราคา 200 บาท/ตัว ชุดไหว้เจ้า (ชุดเล็ก) ราคาไม่เกิน 99 บาท/ชุด รวมถึงชุดไหว้ซาแซ ชุดไหว้ซาเปี้ย และชุดไหว้ซาก้วย
กิจกรรมดังกล่าวมีตลาดสดและตลาดกลางในความส่งเสริมของกรมฯ เข้าร่วมรวม 20 ตลาด ใน 5 จังหวัด ประกอบด้วย ในพื้นที่กรุงเทพ ได้แก่ 1) เวิลด์มาร์เก็ต 2) ยิ่งเจริญ 3) บางขุนศรี 4) มีนบุรี 5) ถนอมมิตร 6) นครหลวง 7) บวรร่มเกล้า 8) กรีนเวล 9) เสนีย์ฟู้ดบาร์ซ่า 10) ยอดพิมาน 11) ใหม่ทุ่งครุ 12) โอโซนวัน 13) คุณยิ้ม (อุดมสุข) และในพื้นที่ต่างจังหวัด ได้แก่ 14) ตลาดดวงแก้วพลาซ่า 15) ตลาดบางใหญ่ จ.นนทบุรี 16) ตลาดธันยา 17) ตลาดกิเลน จังหวัดนครปฐม 18) ตลาดเยสบางพลี 19) ตลาดใหม่สำโรง จ.สมุทรปราการ และ 20) ตลาดอิ่มเอม จ.สระบุรี
ในส่วนของห้างค้าส่ง–ค้าปลีก พร้อมขานรับกิจกรรมเทศกาลตรุษจีนอย่างคึกคัก ลดสูงสุด 50% โดย กรมฯ ได้ประชุมร่วมกับห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำและร้านสะดวกซื้อ ได้แก่ แม็คโคร, โลตัส, บิ๊กซี, ท็อปส์, โก โฮลเซลล์, เดอะมอลล์, เซเว่นอีเลฟเว่น, ฟู้ดแลนด์ และ แม็กแวลู รวมถึงห้างท้องถิ่นในเครือชมรมทายาทห้างค้าปลีก–ค้าส่งแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งผู้ประกอบการพร้อมจัดสินค้าลดราคา ทั้งชุดไหว้ ขนมไหว้ ผลไม้มงคล รวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับเทศกาลตรุษจีน ในทุกสาขาทั่วประเทศ และเตรียมความพร้อมรองรับความต้องการของประชาชนที่จับจ่ายใช้สอยสินค้าในช่วงวันจ่าย
นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายวันนี้ (13 ก.พ.) ได้ลงพื้นที่ติดตามการจัดโปรโมชั่นของห้างโลตัส สาขาแจ้งวัฒนะ และห้างบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สาขาลาดพร้าว 2 ซึ่งให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับกรมฯ เป็นอย่างดี พร้อมกรมฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจติดตามสถานการณ์ราคาและปริมาณสินค้าอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงเทศกาล
นายฉันทพัทธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการค้าภายในได้บริหารจัดการสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างใกล้ชิด ทั้งด้านปริมาณและราคา ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าสินค้าในช่วงตรุษจีนปีนี้มีเพียงพอ ไม่ขาดแคลน และจำหน่ายในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม ซึ่งได้กำชับผู้ประกอบการต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน หากฝ่าฝืนไม่ปิดป้ายแสดงราคา มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 และหากตรวจพบการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าเกินสมควร มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากประชาชนพบเห็นการจำหน่ายสินค้าเอาเปรียบผู้บริโภค สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569