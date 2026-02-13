เอ็มซีสาวเขมรตัดพ้อ คนปอยเปตใช้แต่เงินบาท ถาม ไม่สะเทือนใจบ้างเหรอ? ที่โดนไทยรุกราน

เอ็มซีสาวกัมพูชาตัดพ้อ ไปเที่ยวปอยเปต ชื่นชมบ้านเมืองเจริญขึ้นเยอะแต่ก็เศร้าใจที่ชาวเมืองใช้แต่เงินบาท คิดราคาสินค้าเป็นเงินบาท ไม่รู้ค่าเงินเรียล ถาม ไม่สะเทือนใจบ้างเหรอที่คนไทยดูหมิ่นและรุกราน เรียกร้องคนเขมรเหมือนกันต้องสามัคคีกัน
เมื่อวันที่ 11 ก.พ.ที่ผ่านมา นางสาวศรีสรอส เฮง ชาวกัมพูชาที่มีอาชีพเป็นพิธีกรงานอีเวนต์(เอ็มซี) ได้โพสต์ภาพและข้อความในเฟซบุ๊ก Sreysros Heng ว่า วันนี้ฉันขอระบายความรู้สึกที่แท้จริงสักหน่อย
นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันมาที่ปอยเปต เห็นได้ชัดว่าโครงสร้างพื้นฐานที่นี่มีการพัฒนาไปมาก น่าชื่นชม มีอาคารพาณิชย์จำนวนมาก ผู้คนอยู่อาศัยหนาแน่นและคึกคัก
แต่สิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกหดหู่ใจ
เมื่อมาถึงที่นี่กลับรู้สึกว่า “ฉันเหมือนเป็นคนนอก (I don’t belong here)” พี่น้องบางส่วนในพื้นที่ดูเหมือนจะมีทัศนคติและแนวโน้มเอนเอียงไปทางประเทศเพื่อนบ้าน (สยาม)
กระแสการใช้เงินสกุลบาทครอบคลุมแทบทั้งเมือง และพี่น้องบางส่วนแทบไม่รู้ค่าเงินประจำชาติของตนเอง เวลาฉันถามราคาสินค้า คำตอบที่ได้มีแต่เป็นเงินบาท และเมื่อฉันขอให้คิดราคาเป็นเงินเขมร (เรียล) สายตาที่มองกลับมาราวกับว่าฉันเป็นคนแปลกหน้า ไม่น่าคบหา บางคนถึงกับตอบว่าไม่ค่อยรู้เรื่องเงินเขมร รู้จักแต่เงินบาทเท่านั้น
การดูหมิ่นและการรุกล้ำของไทยต่ออธิปไตยของกัมพูชา ไม่ทำให้คุณสะเทือนใจหรือเจ็บปวดบ้างเลยหรือ? หากคุณตอบว่ารู้สึกเจ็บปวด แต่ก็ใช้เงินบาทมานานแล้วตั้งแต่อดีต ใช่ ฉันเข้าใจ แต่พฤติกรรมเช่นนี้คือความเคยชินที่ทำให้เราหลงลืมคุณค่าของชาติและตัวตนของเราเอง
คำถามคือ อะไรจะทำให้พี่น้องชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนทุกคน หันกลับมาใช้เงินสกุลประจำชาติของตัวเองได้?
ผู้นำและเจ้าหน้าที่รัฐอย่างนั้นหรือ?
พวกเราคือชาวกัมพูชาเหมือนกัน!
เราต้องร่วมมือร่วมใจกัน สามัคคีกัน เราจึงจะเข้มแข็ง!
